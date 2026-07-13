Indignación en VMT: Padres de alumnos denuncian que menores estudian a oscuras desde hace tres meses

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Villa María del Triunfo, decenas de padres de alumnos del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) 6081 Manuel Scorza Torres, demandan que sus hijos están estudiando sin el servicio de luz y sin energía eléctrica por más de tres meses.

También, que hay infraestrcuturas que están deterioradas y piden al Ministerio de Educación poner cartas en el asunto. El colegio alberga a un aproximado de dos mil niños en sus diferentes turnos de mañana, tarde y noche.

La institución no cuenta con luz

Madres de familia denunciaron que los prolongados cortes del servicio eléctrico vienen perjudicando a sus hijos, quienes incluso han perdido clases de un curso. Asimismo, informaron que recientemente se registró un cortocircuito en una zona cercana, lo que, aseguran, pone en riesgo la seguridad de los menores.

Ante esta situación, incluso hicieron un llamado a la nueva presidenta electa, Keiko Fujimori, para que atienda su pedido.

"Hace tres meses se fue la luz y nuestros niños están perdiendo la clase de computación. Y nos preocupa porque hubo una explosión en el parque de los juegos y en la loza deportiva, y el cableado está por el piso. La directora (del colegio) no hace nada. Estamos pidiendo apoyo al Ministerio de Educación y a la nueva presidenta", declaró una madre que lideraba el plantón.

La directora desestima los pedidos

Un numeroso grupo de padres de familia se reunió en el frontis del colegio para denunciar que los estudiantes de los turnos tarde y noche vienen siendo afectados. Además, aseguraron que la directora hace caso omiso a sus constantes reclamos y no ha brindado una solución al problema.

"Los chicos del turno tarde están saliendo una hora antes. Perdiendo clases. No tenemos aula de computación. La directora dice que las quejas se deben presentar mediante un documento,y no nos da solución. Desde las 7 de la mañana, hemos sido más de 70 padres de familia parados", señaló.

El corte eléctrico no es el único problema

Lamentablemente, la escasez de energía no es el único inconveniente que enfrenta la institución. Los padres denunciaron que una estructura del centro educativo presenta un grave deterioro y está a punto de colapsar, ya que partes de esta vienen desprendiéndose progresivamente.

Asimismo, señalaron que los estudiantes del nivel secundario también se ven afectados por la interrupción del servicio eléctrico, situación que perjudica el normal desarrollo de sus clases.

"También tenemos un pabellón grande que se está cayendo, poniendo en peligro a nuestros niños de primer y segundo grado, que están corriendo. Están cayendo trozos. ¡Que la directora de la cara! Los de secundaria no están haciendo sus clases completas porque no tenemos luz", finalizó.

El CEBA 6081 Manuel Scorza Torres, ubicado en Villa María del Triunfo, viene siendo cuestionado por un grupo de padres de familia, quienes denuncian que sus menores hijos no pueden desarrollar sus clases en condiciones adecuadas debido a un prolongado corte del servicio eléctrico que se extiende por más de tres meses.