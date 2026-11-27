27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las lluvias intensas registradas en la región Amazonas, incluidas precipitaciones durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre en Chachapoyas acompañadas de densa neblina, así como lluvias en la tarde y noche del jueves 26 de noviembre, elevaron el caudal del río Utcubamba y provocaron desbordes en distintos puntos de la provincia de Luya.

Carreteras y vías bajo el agua

Uno de los sectores golpeados se ubica a la altura del grifo Kuélap, en la ruta hacia el distrito de Tingo (o El Tingo), aproximadamente dos minutos antes de Zoila o del cruce hacia Tingo Nuevo, donde el agua interrumpió el tránsito vehicular y peatonal sobre la carretera nacional PE-08B y amenaza con inundar viviendas cercanas cuyos propietarios piden apoyo urgente a las autoridades.

La emergencia también alcanzó el sector Shipamarca, en el distrito de Colcamar, provincia de Luya, unos quince minutos antes del cruce Tingo-Leimebamba, donde el desborde del Utcubamba inundó por completo la vía PE-08B e impidió el paso vehicular y peatonal sin rutas alternas disponibles.

Afectaciones en Soloco y antecedentes viales en la región

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Amazonas, las lluvias intensas de la mañana de este viernes 27 de noviembre en el distrito de Soloco, provincia de Chachapoyas, ocasionaron el desborde de acequias, el ingreso de agua a una vivienda y la pérdida de animales menores (cuyes).

El reporte preliminar del COER contabilizó una vivienda afectada y tres personas afectadas, sin daños a la vida ni a la salud, y con los servicios básicos operando con normalidad, mientras que en la propia ciudad de Chachapoyas no se habían reportado daños personales ni materiales hasta el cierra de esta esdición.

El escenario se suma a otros episodios de inestabilidad vial asociados a precipitaciones en Amazonas, como el derrumbe registrado el martes 17 de noviembre en el kilómetro 276 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, entre Aserradero y Pedro Ruiz, tras la activación de una quebrada que interrumpió temporalmente la conexión terrestre hacia Chachapoyas y localidades de la selva.

El desborde del río Utcubamba en la provincia de Luya y los incidentes reportados en Soloco y Pisuquia evidencian el impacto inmediato de las lluvias intensas sobre la conectividad vial y las zonas ribereñas de Amazonas. Mientras persisten las precipitaciones y la neblina en la zona, el monitoreo de las autoridades y la atención a los sectores vulnerables resultan claves para evitar mayores daños.