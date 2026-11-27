27/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi anunció que en las próximas horas viajará a Piura y Tumbes para atender la emergencia por las últimas lluvias extremas que han azotado a ambas regiones norteñas.

En presencia de su homólogo boliviano, Rodrigo Paz Pereira, en Palacio de Gobierno, la jefa de Estado se solidarizó con los pobladores afectados por las fuertes precipitaciones, las cuales, según el Senamhi, se mantendrá hasta el domingo 29 de noviembre.

(Noticia en desarrollo...)