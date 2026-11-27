27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la propagación de la enfermedad del dengue y la inminente llegada del fenómeno El Niño, el Ministerio de Salud (Minsa) presentó una estrategia que permitirá a los establecimientos de salud I-4 del norte del país contar con el respaldo de 420 médicos especialistas de 14 hospitales de Lima Metropolitana.

En ese sentido, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Carlos Espinoza, explicó que, el plan busca garantizar la atención oportuna de los pacientes, estando a su disposición 70 infectólogos y 350 médicos internistas, a través del servicio de telemedicina, las 24 horas del día.

Estretagia para hacerle frente al dengue y el FEN

En entrevista para el programa "Exitosa te Escucha" de este viernes 27 de noviembre, el funcionario del Minsa precisó que el soporte especializado desde Lima se brindará a los establecimientos de salud de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, de colapsar sus servicios ante el dengue y los efectos del fenómeno El Niño.

"El día de ayer, ya hemos presentado nuestra estrategia prestacional, en donde 14 hospitales de los 18 que tenemos en Lima, van a adoptar establecimientos de salud I-4 de las diferentes regiones", mencionó.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Carlos Espinoza, explicó que el Minsa plantea articular 14 hospitales de Lima con establecimientos de salud I-4 de distintas regiones para reforzar la atención de pacientes con dengue y responder a la alta demanda hospitalaria. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Comisión de Salud cita a Luis Dyer para el 1 de diciembre por disponibilidad de camas UCI y medidas frente al dengue November 27, 2026

Ante el embate de la naturaleza, que incluye la proliferación de la citada enfermedad, Espinoza recordó que desde el Minsa ya vienen enfrentando ambas situaciones con "promoción y prevención". Bajo esta consideración, recordó que el hospital Arzobispo Loayza de Lima ha tomado los nosocomios de la región Tumbes.

Cabe precisar que, durante la sesión del Comando FEN de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, el ministro de Salud, Luis Dyer, adelantó que los directores de los hospitales de Lima se están desplazando a las regiones en mención para trabajar directamente con los equipos locales y fortalecer su capacidad de respuesta ante el incremento de casos de dengue.

Comisión de Salud de la Cámara de Diputados citó a Luis Dyer por disponibilidad de camas UCI

En su sesión del 25 de noviembre, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados citó para el martes 1 de diciembre al ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, a fin de que informe, entre otros tema, la disponibilidad de las camas UCI frente al dengue.

Asimismo, deberá precisar el número real de fallecidos a la fecha por la enfermedad y los resultados de las acciones del Minsa en materia prevención, vacunación y atención en las regiones más afectadas.

En la previa, Dyer Fernández reveló que a la fecha el 86 % de las camas UCI a nivel nacional se encuentran ocupadas, advirtiendo, además, que las regiones de Áncash y Lambayeque ya no cuentan con disponibilidad de estos espacios, por lo que está coordinando el traslado de pacientes hacia Lima.

Según lo reportado, el país cuenta con 1 183 camas UCI, de las cuales 1 003 se encuentran ocupadas y 159 están disponibles. Ante este escenario, el Ministerio de Salud declaró en emergencia la disponibilidad de camas de cuidados intensivos, para lo cual, viene trabajando en conjunto con EsSalud y las Fuerzas Armadas para ampliar la capacidad de atención.

No obstante, el ministro explicó que, si bien el nivel de ocupación es elevado, actualmente solo 21 camas UCI, equivalentes al 1,7 %, están ocupadas por pacientes con dengue. Sin embargo, advirtió que algunas regiones ya superaron niveles críticos de ocupación, alcanzando entre el 95 % y el 98 %.

Desde del Minsa aseguran que van a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la salud y la vida de los peruanos afectados por el dengue y los efectos del fenómeno El Niño.