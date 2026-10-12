BTS: banda se despidió de Perú visitando los restaurantes Central y Maido tras conciertos

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La visita de BTS al Perú dejó una huella imborrable no solo en los escenarios, sino también en el circuito gastronómico de la capital. Después de agotar las entradas en sus tres históricas presentaciones del fin de semana, los artistas surcoreanos decidieron experimentar de primera mano la excelencia culinaria peruana visitando los reconocidos restaurantes Central y Maido.

Las postales que encendieron las redes sociales

La revelación de esta experiencia quedó al descubierto gracias al integrante de la banda J-Hope, quien a través de su cuenta oficial de Instagram (@uarmyhope) difundió una serie de fotografías bajo el título de BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'. LIMA.

La publicación generó un impacto masivo en las plataformas digitales, superando los 1.6 millones de "me gusta" en pocas horas. En las imágenes compartidas se aprecian los detalles arquitectónicos de los locales, así como una cuidada muestra de los platillos de autor, técnicas e ingredientes que caracterizan a ambos recintos de clase mundial.

Dos templos de la gastronomía mundial en la ruta del K-pop

Maido, ubicado en el distrito de Miraflores y liderado por el chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, destaca por su propuesta de cocina nikkei que fusiona técnicas japonesas con insumos peruanos.

El recinto fue reconocido como el mejor restaurante del mundo en la lista The World's 50 Best Restaurants en 2025. Como un gesto especial de bienvenida, cada miembro de la banda recibió una carta de comidas y bebidas adaptada al coreano para facilitar la elección de los platos.

Central, situado en Barranco y encabezado por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, alcanzó el primer puesto de la misma clasificación global en 2023. Su propuesta explora de manera profunda la diversidad de los ecosistemas y la biodiversidad del Perú.

Hobi en modo catador de la gastronomía peruana en Central y Maido es la mejor actualización del año. 🍲🍣🇵🇪💜J-Hope y los demás miembros de la agrupación coreana se fueron a probar el verdadero arte culinario limeño y por las fotos en su IG, la pasaron increíble. ✨🥂 ¡El Sol de... pic.twitter.com/RhxbQQfG4n — Marca PERÚ 🇵🇪 (@marcaPERU) October 12, 2026

La repercusión de la visita no pasó desapercibida por las instituciones oficiales. La cuenta de MarcaPerú celebró la incursión culinaria compartiendo el contenido de J-Hope y un video donde se observa al artista brindando de manera amena junto a sus compañeros de grupo y el equipo de producción.

La presencia de BTS en Central y Maido reafirma a Lima como uno de los destinos gastronómicos más atractivos e imperdibles para las celebridades internacionales durante sus giras globales, cerrando una visita inolvidable que unió el fervor del K-pop con lo mejor del arte culinario peruano.