22/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El fuerte sismo de magnitud 6.7 con epicentro en Junín dejó daños en diferentes localidades de Pasco, donde se reportaron viviendas afectadas, colegios con rajaduras y establecimientos de salud. Entre los daños más graves figura el colapso de la torre de una iglesia en Paucalin.

Colapsó la torre de una iglesia

Según reportó la Agencia Andina, la torre del templo católico del caserío de Paucalin, distrito de Páucar, provincia de Daniel Alcides Carrión, cayó tras el fuerte temblor ocurrido la noche del viernes 20. La construcción estaba hecha de adobe, por lo que sufrió daños por la fuerza del temblor.

El colapso de la estructura generó preocupación entre los feligreses de la zona. Tras conocerse el hecho, el responsable de Gestión del Riesgo de Desastres se trasladó al caserío para realizar la evaluación correspondiente y elaborar la ficha de daños.

La información sobre el incidente será incorporada al Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), mientras continúan las labores de recopilación de datos en las localidades perjudicadas. Las autoridades también trabajan en la identificación de necesidades para organizar la atención de las familias afectadas.

Daños materiales

Viviendas, colegios y centros de salud presentan daños

En Santa Ana de Tusi, perteneciente a la provincia de Daniel Alcides Carrión, 13 viviendas construidas con adobe resultaron afectadas, además de instituciones educativas de nivel inicial y primaria. Los daños comprenden grietas y rajaduras en las paredes.

Las afectaciones fueron identificadas en Santa Rosa de Chora, Tactayoc, Antapirca, Ragan y el caserío de Agopata. Las autoridades coordinan la entrega de bienes de ayuda humanitaria y el levantamiento de información en los centros educativos mediante las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

En Goyllarisquizga, también se reportaron daños en tres viviendas de adobe y una iglesia católica, con rajaduras en las paredes y caída de calaminas. Mientras tanto, en Santa Cruz, distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa, varias infraestructuras presentaron daños, entre ellas casas, un comedor, una institución educativa y un puesto de salud.

Daños en puesto de salud

Otros reportes corresponden a Ticlacayán, donde diez viviendas de adobe presentaron grietas, y Paucartambo, con 15 casas afectadas, además de una institución educativa. Los daños fueron registrados en diferentes anexos y centros poblados, mientras los responsables de Defensa Civil visitan las zonas para conocer sus necesidades.

El sismo de Junín mantiene en alerta a las autoridades de Pasco, que continúan recopilando información sobre los daños en viviendas, infraestructura religiosa, colegios y establecimientos de salud. Las evaluaciones permitirán organizar la asistencia y atender a las familias afectadas por el movimiento telúrico en la región.