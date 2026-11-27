27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó una jornada de supervisión en establecimientos de Arequipa para fortalecer la prevención del cáncer y del VIH y la atención en salud mental. La visita estuvo a cargo de la viceministra de Salud Pública, María Cuba Fuentes. Incluyó la evaluación de servicios y equipos médicos y la coordinación con autoridades regionales y universidades.

Cáncer: equipos por actualizar

En el Hospital Regional Honorio Delgado, el Minsa verificó la operatividad de los equipos para prevenir el cáncer de cuello uterino y revisó los turnos y el flujo de pacientes. Se inspeccionaron los servicios de quimioterapia y cirugía oncológica. Se constató que el software de los equipos de colposcopía necesita actualizarse.

La viceministra dijo que se lleva varios pedidos de mejora, entre ellos el mantenimiento y la compra de equipos. También visitó el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur). Allí señaló que cuenta con tecnología de punta, pero que debe articularse mejor con el primer nivel de atención.

Enfermedades que se tocaron: VIH y salud mental

En el Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa se evaluaron la prevención combinada del VIH, el tamizaje y la descentralización del tratamiento antirretroviral hacia el primer nivel de atención. En el Centro de Salud Mental Comunitario Simón Bolívar se supervisaron los avances, la cobertura y la continuidad de la atención. Arequipa cuenta con 15 centros de este tipo y registró 28 996 atenciones por problemas de salud mental entre enero y octubre de 2026.

Alianzas con centros universitarios

La agenda incluyó el II Encuentro Nacional y IV Encuentro Internacional de Universidades Promotoras de la Salud, realizado en la Universidad Nacional San Agustín. Las autoridades visitaron además la Universidad Católica San Pablo, donde conocieron un prototipo de instrumento para detectar el cáncer de mama.

Las actividades se coordinaron con el Gobierno Regional y la Gerencia Regional de Salud. Con ellas, el Minsa busca identificar avances y brechas, y garantizar un acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud.

De esta manera, el Minsa busca reforzar los servicios de prevención y atención de enfermedades como el cáncer y el VIH, así como mejorar la asistencia en salud mental en Arequipa, mediante la supervisión de establecimientos y el trabajo coordinado con autoridades locales.