27/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La posibilidad de estacionar gratis en centros comerciales, supermercados y tiendas por departamento vuelve al debate legislativo. Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados propone que los clientes accedan a tres horas sin costo, además de modificar la forma de cobro y establecer nuevas obligaciones para los operadores de estos espacios.

¿Quién presentó la iniciativa y cómo funcionaría la gratuidad?

La iniciativa corresponde al diputado Gustavo Alexander Segura Figueroa, de Renovación Popular, y lleva el número 00951-2026-2031-CD. Fue presentada el 26 de noviembre y plantea modificar los artículos 4 y 8 de la Ley 29461, que regula el servicio de estacionamiento vehicular en el país.

El beneficio alcanzaría a quienes acrediten compras en los establecimientos. En centros comerciales, el consumo podría realizarse en cualquiera de sus tiendas, mientras que en supermercados o tiendas por departamento bastaría con comprar productos o servicios. No se exigiría un monto mínimo de consumo para obtener las tres horas gratuitas.

Según la iniciativa legislativa, la gratuidad comprendería los primeros 180 minutos de cada ingreso, siempre que el usuario demuestre que realizó una compra durante su visita. El comprobante físico o electrónico serviría para acreditar el consumo, aunque los operadores también podrían aceptar otros medios de verificación.

"Hasta por tres (3) horas por cada ingreso, siempre que acrediten haber consumido en los mencionados establecimientos", se logra leer.

El texto también establece que los negocios deberán informar antes del ingreso sobre las tarifas vigentes, las condiciones de uso, el tiempo gratuito y los requisitos para acceder al beneficio. La información tendría que mostrarse de manera clara y visible, para que los conductores conozcan las reglas antes de estacionar sus vehículos.

Pago por minuto, cámaras y responsabilidad de los estacionamientos

La propuesta también plantea cobrar por minuto de estacionamiento, eliminando las tarifas por horas o bloques de tiempo. Así, los conductores pagarían únicamente por el tiempo utilizado, sin redondeos que aumenten el monto final.

El proyecto busca reforzar la seguridad con cámaras de seguridad en accesos, salidas, pasillos, rampas y todos los niveles. Además, establece que las grabaciones deberán conservarse durante 60 días y contempla responsabilidades ante robos, daños vehiculares u otros incidentes.

La iniciativa fue presentada por ocho diputados de Renovación Popular y aún debe seguir su trámite legislativo. Las tres horas de estacionamiento gratuito no están vigentes; de aprobarse, beneficiaría a clientes que realicen compras y paguen solo por el tiempo adicional.