27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde del Callao, César Pérez, se pronunció en diálogo con Exitosa tras el asalto armado ocurrido en la Costa Verde, en el límite entre los distritos de San Miguel y La Perla. Sus declaraciones se produjeron luego de recibir las credenciales del JNE como autoridad electa por los próximos 4 años.

Ante ello, el burgomaestre hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que firme el reglamento de la ley que faculta a los gobiernos locales a brindar apoyo a la Policía Nacional del Perú. Asimismo, aseguró que las cámaras de seguridad habrían registrado el recorrido de los delincuentes tras el ataque.

"Más de 100 patrulleros inoperativos"

Como se sabe, el incidente ocurrió cuando varios vehículos esperaban en medio del tránsito. Según información preliminar, entre seis a siete sujetos usaron hasta tres automóviles para bloquear el paso y amenazar a los ocupantes de una unidad con presuntas armas de largo alcance.

"En el Callao tenemos más de 100 patrulleros inoperativos, entonces hemos querido repotenciar los patrulleros, hemos querido repararlos y no podemos porque no está firmado el reglamento de ley para que los gobiernos locales apoyen a la Policía Nacional de Perú", dijo César Pérez.

Cabe mencionar que el alcalde en ejercicio señaló que, además del déficit de agentes referido por el gobernador regional electo Pedro Spadaro, existe un déficit logístico que impide una respuesta rápida. Agregó que tiene el compromiso de "levantar 50 patrulleros", pero necesita el decreto aprobado para intervenir desde la Municipalidad del Callao.

En esa línea, precisó que ya sostuvo reuniones con el ministro del Interior, el viceministro y, hace dos días, con el jefe nacional de la policía para abordar este pedido.

Rastreo con más de 740 cámaras

No obstante, mientras el gobierno central y el Ministerio del Interior resuelven la firma del decreto, la gestión municipal utilizó de sus recursos tecnológicos para colaborar con las diligencias tras el ataque en el circuito de playas, límite entre Lima y el primer puerto.

"Estamos usando toda la tecnología que tenemos. Son más de 740 cámaras con inteligencia artificial, con reconocimiento de rostros, de placas en este momento para poder identificar quiénes son los que han ametrallado y quiénes son también los que han estado dentro del vehículo", agregó.

La autoridad confirmó que trabajan coordinadamente y entregan toda la información recabada a la policía. Con ello, buscan facilitar las investigaciones para ubicar a los responsables del asalto.