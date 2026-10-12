BTS en Lima: ¿Por qué su canción sorpresa, 'House of Cards', causó tanto impacto en el último concierto?

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las luces moradas sumergían al Estadio San Marcos en una atmósfera mágica durante los minutos finales del tercer y último concierto de BTS en Lima. Tras dos jornadas de pura efervescencia, el ambiente en la cancha y las tribunas combinaba la nostalgia de la despedida con la expectativa del encore.

Sin embargo, nadie en el coloso universitario estaba preparado para el primer acorde de la canción sorpresa de la noche. Cuando los primeros compases de "House of Cards" retumbaron en los parlantes, un grito ensordecedor y colectivo sacudió el recinto, dando paso a una ola de lágrimas y emoción contenida.

Un hito guardado tras diez años de espera

La conmoción de la ARMY peruana e internacional tenía un motivo histórico bien fundamentado. "House of Cards", tema emblemático perteneciente al álbum The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 (2015), llevaba prácticamente una década sin ser interpretada en vivo en un concierto oficial del grupo, remontándose su último registro en directo a la gira del epílogo de dicho álbum en el año 2016.

La elección de esta pieza por parte de la vocal line no solo representó un regalo de valor incalculable para los asistentes, sino que convirtió de inmediato al concierto de Lima en tendencia global dentro de la comunidad ARMY.

PERÚ SE QUEDA CON HOUSE OF CARDS SEÑORAS Y SEÑORES 😭QUE PERRA ENVIDIA pic.twitter.com/BKYl9LKH10 — cat vió a BTS (@vminiecats) October 11, 2026

Sensualidad, vocalización y metáfora poética

La interpretación de "House of Cards" destacó por la madurez y elegancia vocal de sus ejecutantes, quienes envolvieron al público con una atmósfera íntima y melancólica.

La letra de la canción, que aborda la fragilidad de una relación amorosa a punto de colapsar al compararla poéticamente con un frágil "castillo de naipes" (traducción al español del título), resonó con fuerza entre los miles de seguidores que corearon cada verso a todo pulmón, privilegiando a los fans peruanos con el primer retorno invaluable de este tema musical.

Un cierre perfecto para la "BTSmanía" en Perú

El regalo de "House of Cards" sirvió como el prefacio idóneo para el mensaje final del septeto, que agradeció la calidez y la entrega incondicional del público peruano a lo largo de las tres fechas consecutivas.

Entre un mar de carteles con la promesa de volver a encontrarse y el resplandor de los lightsticks, BTS se despidió de la capital limeña habiendo dejado una huella imborrable en la historia de los espectáculos internacionales en el país, inmortalizando una noche donde un clásico de hace diez años volvió a la vida en el corazón de San Marcos.

Al romper un ayuno de diez años con una de sus piezas vocales más queridas, la agrupación surcoreana selló su vínculo con el público peruano a través de una velada de culto que quedará grabada en la memoria de sus seguidores.