27/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mercado de fichajes ya se mueve en la Liga1 para la temporada 2027 y Melgar ha concretado una buena jugada para reforzar su ataque. A través de sus redes sociales, confirmó que ha fichado al extremo colombiano Juan David Lucumí, que en el presente curso tuvo una destacada actuación con ADT de Tarma.

Lucumí se pone la rojinegra

De acuerdo con la publicaciones en sus canales oficiales, el 'dominó' da cuenta de la llegada del futbolista 'cafetero', que se destaca por su velocidad y aporte por las bandas. Se precisa que el atacante nacido en Cali en el año 1999 será parte de la plantilla por los próximos dos años a partir del 1 de enero.

"¡Bienvenido a Arequipa, Juan David! Nos alegra anunciar la incorporación de nuestro nuevo extremo, Juan David Lucumí, futbolista de 27 años que se viste de rojinegro hasta el 2028" reza parte de la publicación del cuadro rojinegro.

#Dominó2027 🔴⚫ ¡BIENVENIDO A AREQUIPA, JUAN DAVID! 🗻 Nos alegra anunciar la incorporación de nuestro nuevo extremo, Juan David Lucumí 🇨🇴, futbolista de 27 años que se viste de rojinegro hasta el 2028. Canterano del América de Cali, llega a Arequipa luego de marcar 11 goles y brindar 7 asistencias en 44 partidos disputados en Perú entre 2025 y 2026. ⚽ Tras su paso por clubes como Cortuluá y Boyacá Chicó 🇨🇴, Rubio Ñú 🇵🇾, Nejmeh SC 🇱🇧, entre otros; ahora está listo para rugir por el Dominó. 💪 #RugeJuanDavid #RugeMelgar #LaRojinegraONada — FBC Melgar (@MelgarOficial) November 27, 2026

Destaca también la experiencia internacional con la que cuenta el rápido jugador, habiendo jugado en dos países fuera de Colombia, aparte del Perú. Es alguien acostumbrado a la altura, debido a que además de ADT, su primera experiencia en el país la tuvo con Ayacucho FC en 2025.

Canterano del América de Cali, llega a Arequipa luego de marcar 11 goles y brindar 7 asistencias en 44 partidos disputados en Perú entre 2025 y 2026. Tras su paso por clubes como Cortuluá y Boyacá Chicó (Colombia), Rubio Ñú (Paraguay), Nejmeh SC (Líbano), entre otros; ahora está listo para rugir por el 'Dominó', cierra el post.

Melgar felicita a sus convocados

En otra publicación, el cuadro arequipeño resalta a los jugadores que han sido llamados para el amistoso del próximo 9 de diciembre ante Panamá en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. Cabe recordar que este compromiso de carácter amistoso no forma parte de la fecha FIFA.

Los futbolistas llamados por Mano Menezes para este compromiso son Matías Lazo (defensa), Jhonny Vidales (delantero) y Matías Zegarra (lateral izquierdo) Esta será la primera prueba que tendrá el estratega de la blanquirroja en un escenario de altura, pensado para ser utilizado en las próximas eliminatorias mundialistas.

Melgar de Arequipa anunció la incorporación del extremo colombiano Juan Lucumí, quien se unirá a partir del 1 de enero. Con esto, el cuadro arequipeño presentó a su primer refuerzo de cara a la temporada 2027, en la que disputará la fase previa de la Copa Libertadores.