27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se expresó a través de sus redes sociales por los sellos conmemorativos a los 200 años de relaciones bilaterales con el Perú. Resaltó la figura del lago Titicaca, el cual comparten ambas naciones, además de la unidad que perdura luego de dos siglos desde su independencia.

200 años de relación diplomática

Tras la reunión que sostuvo con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno, el mandatario del país altiplánico utilizó sus canales oficiales para compartir su sentir por lo acontecido. Destacó que la diplomacia entre ambos países data desde que el Perú reconoció su soberanía.

"200 años de hermandad, sellados para la historia. Junto a la presidenta Keiko Fujimori develamos el sello postal del Perú por el Bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, con una imagen del lago Titicaca vista desde nuestros dos países, al lado del sello que Bolivia emitió este año con el mismo motivo", publicó Paz Pereira.

200 años de hermandad, sellados para la historia. Junto a la presidenta Keiko Fujimori develamos el sello postal del Perú por el Bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, con una imagen del lago Titicaca vista desde nuestros dos países, al lado del sello que Bolivia emitió este año con el mismo motivo. Todo empezó el 18 de mayo de 1826, cuando el Perú reconoció la independencia de Bolivia. Dos siglos después seguimos caminando juntos. — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) November 27, 2026

Previamente, compartió una instantánea en la que habla de la instalación del Gabinete Binacional para que el comercio exterior pase por ambos territorios. Por último, reconoció al país por haberse mantenido juntos a lo largo de estas dos décadas y que ha permitido que la diplomacia se fortalezca.

"Todo empezó el 18 de mayo de 1826, cuando el Perú reconoció la independencia de Bolivia. Dos siglos después seguimos caminando juntos", cerró su publicación el presidente boliviano.

Reunión entre Keiko Fujimori y Rodrigo Paz

En conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas, el presidente boliviano llegó al Perú el último jueves y este viernes se reunió con su homóloga peruana en la Casa de Pizarro. El encuentro se realizó tras el distanciamiento entre gobiernos anteriores y cinco años de inactividad diplomática.

Se trataron cinco temas centrales: comercio e inversiones; seguridad y defensa; integración fronteriza, física, energética y logística; recursos hídricos y desarrollo sostenible; y políticas migratorias y sociales. También se reunieron ministros de Estado y gobernadores regionales de ambos países.

Proseguiría con la sesión plenaria del Gabinete Binacional programada para esta tarde. En dicha cumbre se tendrá en agenda la evaluación que ambos Gobiernos harán sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral y definirán acciones conjuntas en cinco ejes de trabajo.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, resaltó el sello postal conmemorativo que presentó junto a la presidenta Keiko Fujimori, por los 200 años de relación bilateral. Resaltó que esta unión empezó desde el reconocimiento de su independencia en 1826.