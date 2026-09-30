Día de regalar Hot Wheels: ¿por qué el 30 de septiembre se obsequian ramos de carritos?

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Tendencias

El 30 de septiembre vuelve a generar publicaciones sobre ramos de Hot Wheels, una tendencia que nació en redes sociales y ganó popularidad durante los últimos años. Los pequeños autos son presentados como regalos personalizados, aunque la fecha no corresponde a una celebración oficial reconocida.

¿Por qué se regalan Hot Wheels el 30 de septiembre?

La fecha del 30 de septiembre se relaciona actualmente con la entrega de carritos Hot Wheels, especialmente mediante ramos acompañados de dulces, fotografías, mensajes y otros detalles personalizados. La costumbre se difundió principalmente mediante TikTok y más tarde alcanzó otras redes sociales, donde usuarios compartieron diferentes diseños.

La tendencia tomó fuerza a partir de un video publicado por el usuario @sweetlovetexcoco, quien mostró distintas formas de presentar estos juguetes como obsequio. La publicación consiguió miles de reproducciones y comentarios, contribuyendo a que la propuesta circulara ampliamente en redes sociales.

Tradición anual.

La elección de los Hot Wheels también está relacionada con la nostalgia de quienes crecieron utilizando estos juguetes. Los arreglos pueden incluir distintos modelos de vehículos y elementos adicionales, como dulces, fotografías, objetos personalizados o productos relacionados con los gustos de la persona que recibirá el regalo.

La tendencia apareció después de la popularización de las flores amarillas, cuyo intercambio durante septiembre también se extendió mediante redes sociales. En este caso, los carritos fueron incorporados como una alternativa de regalo, principalmente dirigida a personas que tienen afinidad por los vehículos o estos juguetes.

¿El 30 de septiembre es una fecha oficial?

Aunque en redes sociales se utiliza la expresión "Día de regalar Hot Wheels", el 30 de septiembre no corresponde a una celebración oficial establecida por Mattel. La fecha fue adoptada por usuarios de Internet y se mantiene como una costumbre digital que vuelve a circular cada año durante septiembre.

La tradición tampoco establece que los regalos deban entregarse exclusivamente a una pareja. Los ramos de Hot Wheels pueden prepararse para parejas, familiares, amigos o personas cercanas, dependiendo de la relación y de los gustos de quien recibirá el detalle. No existe una forma única para presentarlos.

Durante 2026, las publicaciones relacionadas con esta tendencia volvieron a aparecer en redes sociales antes del 30 de septiembre. Los usuarios compartieron fotografías y videos de diferentes arreglos, mientras la fecha continuó asociándose con los pequeños vehículos de juguete y con la idea de entregar un regalo personalizado.

El origen exacto de la fecha no está completamente documentado. Algunas publicaciones la relacionan con determinados contenidos difundidos en TikTok, mientras otras versiones atribuyen su impulso a usuarios específicos. Por ello, los reportes coinciden en describirla como una tendencia viral de Internet, más que como una festividad formal.