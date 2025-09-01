RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Tito Silva Music lanza canción para apoyar al pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos

Tito Silva Music decidió ponerle ritmo al Mundial de Desayunos con una canción sobre el pan con chicharrón. Con su tema, el productor busca que los usuarios voten por plato peruano.

01/09/2025

Tito Silva Music decidió sumarse a la fiebre del Mundial de Desayunos con una creación muy peruana: una canción dedicada al pan con chicharrón y tamal, buscando apoyar su candidatura en el torneo organizado por el streamer español Ibai Llanos.

El productor musical aprovechó la participación del pan con chicharrón y tamal en el Mundial de Desayunos para lanzar su nueva canción en TikTok. En esta oportunidad, Tito Silva Music mezcló el ritmo afroperuano, marcado por el icónico cajón, con videos del propio Ibai bailando.

@titosilvamusic Vayan a votar por Perú 🇵🇪 en la pag de Ibai !!! #mundialdelosdesayunos #perú #panconchicharron ♬ sonido original - Tito Silva Music

Además, incluyó extractos de las reacciones del español cuando diferentes figuras públicas, influencers, empresas y marcas nacionales comentaron la primera participación del desayuno peruano contra los chilaquiles mexicanos.

La canción también incorpora frases que se volvieron virales, como "Los peruanos están mal de la cabeza" y "Perú, locura", para darle ese toque divertido y cercano que conecta con los usuarios.

Con este tema, el objetivo es promocionar el pan con chicharrón, que actualmente cuenta con más de la mitad de los votos en la encuesta organizada por Ibai, consolidando su posición como favorito en el torneo.

Pan con chicharrón compite contra el bolón

Tras vencer a los chilaquiles mexicanos y conseguir un récord de 2,5 millones de votos, el pan con chicharrón ya está en la segunda ronda del torneo. En esta fase, se enfrenta al bolón y al encebollado de Ecuador, y la expectativa es alta entre los seguidores peruanos.

Para apoyar al plato nacional, los usuarios deben ingresar a las cuentas oficiales de Ibai Llanos, ubicar la publicación correspondiente y votar por el desayuno peruano.

El resultado final se dará a conocer el lunes 1 de septiembre, cuando se revele cuál de los dos países avanzará a la semifinal para enfrentarse con Colombia o Venezuela.

¿Quién es Tito Silva Music?

Tito Silva Music, nombre artístico de Alberto Silva Reyes, es un productor musical peruano que ha alcanzado reconocimiento internacional gracias a la canción "Mi bebito fiu fiu", un tema inspirado en unos chats filtrados atribuidos a Zully Pinchi y supuestamente dirigidos al expresidente del Perú, Martín Vizcarra.

Tal como contó a Perú 21, Tito Silva tiene formación en Marketing, Publicidad y Música. Según relata, sus padres no estaban muy convencidos de que siguiera la música, por lo que decidió ingresar a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y estudiar Publicidad.

La canción de Tito Silva Music dedicada al pan con chicharrón y tamal demuestra cómo la creatividad musical puede unirse a la gastronomía y el fervor nacional para impulsar la participación en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos.

