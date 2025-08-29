El Aurora Tech Award llega a Perú: una oportunidad única para promover las startups lideradas por mujeres

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

inDrive, la plataforma global de movilidad y servicios urbanos, ha lanzado oficialmente el Aurora Tech Award 2026 en Perú. Se trata de una invitación directa a las emprendedoras tecnológicas del país para que se postulen a este premio global, que apoya a las startups lideradas por mujeres que combinan innovación e impacto y ofrece un premio de US$85 000 a las ganadoras.

A lo largo de los años, el premio se ha convertido en una poderosa plataforma para dar visibilidad a las voces menos representadas en el mundo de la tecnología. La edición de 2025 atrajo un récord de 2,018 solicitudes procedentes de 116 países, el doble que el año anterior. Los finalistas representaban a regiones como Latinoamérica, Asia Central y Asia-Pacífico, con startups dedicadas a health tech, IA, fintech, edtech, agrotech y mucho más.

En inDrive, desafiamos la injusticia promoviendo conexiones que tienen un impacto tangible. Por esta razón, traemos al Perú el Aurora Tech Award 2026, una propuesta para abordar directamente la brecha de género en el ecosistema local y dar a las fundadoras el impulso que necesitan para que sus startups prosperen en el mercado, dijo Isabella Ghassemi-Smith, directora del Aurora Tech Award.

Una plataforma que impulse el crecimiento

El premio está diseñado para ser un acelerador del crecimiento. Los participantes y finalistas tendrán acceso a:

Mentoría de alto nivel con un panel de expertos en tecnología, inversión y negocios.

con un panel de expertos en tecnología, inversión y negocios. Sesiones de entrenamiento para perfeccionar sus modelos de negocio y pitch decks.

para perfeccionar sus modelos de negocio y pitch decks. Visibilidad internacional y conexión con la red global de inversionistas y socios estratégicos.

y conexión con la red global de inversionistas y socios estratégicos. Capital semilla para la expansión, con premios de $50,000, $20,000 y $15,000 USD para las tres ganadoras.

Requisitos para postular

La convocatoria está dirigida a startups que cumplan con requisitos clave como: estar en etapa pre-semilla o semilla, tener liderazgo femenino (ser fundada o co-fundada por una mujer, quien además ocupe un cargo directivo), contar con un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional, no superar los 5 años de antigüedad y no haber recibido más de $6 millones de dólares en financiamiento.

Las emprendedoras interesadas pueden encontrar todos los detalles y enviar sus postulaciones desde el 12 de agosto hasta el 12 de noviembre a través del sitio web oficial: auroratechaward.com.

Acerca del proyecto

Lanzado por inDrive en 2021, el Aurora Tech Award apoya a las startups tecnológicas más prometedoras dirigidas por mujeres de mercados emergentes, no solo con capital, sino también con acceso. Cada año, Aurora identifica a fundadoras audaces y visionarias que crean empresas escalables y les proporciona lo que realmente marca la diferencia: financiación, acceso directo a inversores, la red global de inDrive y visibilidad estratégica.

Dado que menos del 2% de la financiación de capital riesgo mundial se destina a startups dirigidas por mujeres, Aurora pretende cambiar el panorama desplazando tanto la atención como los recursos hacia fundadoras que no esperan un puesto en la mesa, sino que están construyendo el suyo propio.

El premio es una iniciativa sin ánimo de lucro de inDrive, una plataforma global de movilidad y servicios urbanos que opera en 982 ciudades de 48 países. Conocida por su modelo de negociación de precios entre pares, inDrive es la segunda aplicación de transporte compartido más descargada del mundo. A través del Aurora Tech Award, inDrive promueve su misión de desafiar la injusticia y promover la igualdad de género empoderando a las mujeres en el ámbito tecnológico.