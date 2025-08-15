'Cristorata' expresa apoyo a Martín Vizcarra en prisión preventiva: "Me ha demostrado lo que es humildad y sencillez"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Tendencias

El creador de contenido Cristopher Puente Viena, conocido popularmente como 'Cristorata', salió en defensa del expresidente Martín Vizcarra luego de que este fuera trasladado al penal de Barbadillo, en Ate, para cumplir cinco meses de prisión preventiva.

Durante una transmisión en vivo en su canal de Kick, el streamer no solo expresó su respaldo, sino que además anunció que planea visitarlo personalmente para llevarle comida y algunos presentes.

Apoyo del streamer

El influencer aseguró que mantiene una relación cercana con el exmandatario, a quien conoció tras invitarlo a una de sus transmisiones. Por ello, reveló que su intención es acompañarlo en este difícil momento con gestos de apoyo.

"Voy a tener que llevarle su frutita. Y sí, yo lo voy a visitar. Más allá de hacer stream con él, lo he conocido como Martín, como un ser humano, no como un expresidente ni como un ingeniero. A mí me ha caído muy bien, me ha demostrado lo que es humildad y sencillez", señaló.

Incluso recordó un episodio personal en medio de la transmisión en vivo de la plataforma Kick. "Yo voy a tener que llevarle mi ajiaco. Mi ajiaco lo va a poner de ánimos. Aunque sé que no le gusta a cualquiera, él me lo recibió de buena manera, me acuerdo".

Un vínculo previo con Vizcarra

La relación entre 'Cristorata' y Martín Vizcarra se hizo viral a fines de 2024, cuando ambos compartieron un encuentro difundido en redes sociales. En aquella ocasión, disfrutaron de pionono, jugaron pichanga y grabaron videos para TikTok, que rápidamente generaron miles de comentarios.

Durante ese mismo stream, Vizcarra sorprendió a la audiencia con revelaciones que mezclaban política y anécdotas personales. Habló de supuestas experiencias paranormales en Palacio de Gobierno, criticó a la presidenta Dina Boluarte por las controversiales declaraciones sobre que era posible cocinar con 10 soles y descartó hacerse una cirugía estética. "Mi sex appeal es mi nariz. ¿Narizón? A mucha honra", afirmó Vizcarra en aquella oportunidad.

Vizcarra en Barbadillo

El pasado 14 de agosto de 2025, Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo bajo estricta custodia del INPE. La medida fue dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con la construcción de la obra Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Con su ingreso, Vizcarra se convirtió en el quinto expresidente en ocupar una celda en Barbadillo, donde también se encuentran Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. El primer inquilino del recinto fue el expresidente, Alberto Fujimori, quien falleció meses después de que el Tribunal Constitucional restituyera el indulto a su favor.