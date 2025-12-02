Hernán Barcos rompe su silencio sobre su futuro en Alianza Lima: "Tranquilo por todo lo que hice"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En la ida de la semifinal del partido por playoffs de Liga1 Te Apuesto, Hernán Barcos volvió a ser clave para Alianza Lima con un gol agónico que igualó el duelo ante Sporting Cristal. En medio de los rumores de que este podría ser su último año en el club, el 'Pirata' se pronunció sobre su futuro.

Alianza se salva gracias a Barcos

Su historia continúa. Cuando parecía que Sporting Cristal tenía controlada la ida de la semifinal, apareció Hernán Barcos para mover todo el libreto.

El partido venía ajustado. Los rimenses habían pegado primero con un penal bien ejecutado por Martín Távara, y Alianza Lima intentaba reaccionar sin mucha claridad.

Paolo Guerrero había sido titular, pero el complemento necesitaba otro tipo de chispa. A los blanquiazules se les venía el tiempo encima y el técnico decidió mandar a la cancha al 'Pirata'.

Hernán Barcos entró en un momento clave, justo cuando el duelo pedía esa pausa, ese olfato y esa jerarquía que él conoce de memoria.

Y no falló. A los 82', después de un tiro de esquina, se desmarcó como si tuviera 20 años menos y fusiló a Diego Enríquez. Golazo y 1-1. Alianza Lima respiró y la llave quedó abierta.

Tras el pitazo final, el 'Pirata' habló con L1 Max y lo primero que dijo fue: "Feliz por el gol, por el empate. Creo que fue un resultado justo... Sabíamos que iba a ser un partido duro (...) Por lo menos llegamos a un empate y con la llave abierta para casa".

Barcos habla de su futuro en Alianza

Pero más allá del partido, esta semana para Hernán Barcos no ha sido cualquier semana. Él mismo lo contó:

"Durísimo, durísimo... pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre... Escuché mucho que dicen 'está fuera, está pensando en otra cosa'. Yo soy de Alianza para toda la vida. No importa cuándo deje de jugar acá".

Cuando le preguntaron si se va tranquilo —en medio de los rumores que apuntan a que no continuaría en el club en 2026—, Barcos evitó entrar en ese terreno y mantuvo el foco en lo que pasó en la cancha.

"Tranquilo por todo lo que hice y lo que dejé... pero en este momento estoy feliz por el empate", expresó el 'Pirata'.

Con su gol y sus palabras, Hernán Barcos dejó en claro que, más allá de los rumores sobre su futuro, por ahora solo piensa en el empate logrado y en el próximo partido ante Sporting Cristal en Matute, para ver quién de ellos logra quedar como Perú 2.