Guido Bellido y Edwin Martínez protagonizan TENSA DISCUSIÓN por viáticos del Congreso: "Sinvergüenza"

02/12/2025

En los estudios de Exitosa, los congresistas Guido Bellido y Edwin Martínez protagonizaron un tenso intercambio de palabras al debatir sobre la suspensión de viáticos y viajes de los parlamentarios durante la semana de representación. Entre "sinvergüenzas" y "cobardes", ambos manifestaron sus posturas respecto al tema.

Quienes trabajan "sí merecen la asignación"

La discusión entre el parlamentario de Acción Popular y el de Podemos Perú inició por unos adjetivos que soltó en contra suya y del primer vicepresidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. Esto se suscitó por las posiciones opuestas que tienen por la suspensión a la asignación de semana de representación entre enero y marzo del 2026.

Tras expresar su postura positiva, Martínez Talavera calificó de "hipócrita" y "cobarde" a Bellido y Rospigliosi por esta decisión que tomó la Mesa Directiva del Parlamento. "Aquel que va a a aprovechar del dinero del Estado haciendo campaña política, a ese que lo sancionen, pero al que representa a su región, me parece absurdo", sostuvo.

Respondiéndole a su colega, el congresista que representa a la región Cusco manifestó su molestia y no aceptaba los adjetivos que recibió. El momento se volvió a caldear cuando se sintió aludido por la palabra "vago", exigiéndole que por su hombría, mencione el nombre de quien considera así.

"Hay gente bien sinvergüenza, caradura y malcriada. Si uno tiene una postura, lo sustenta y si mi colega Martínez quiere seguir recibiendo dinero, que lo diga. Lo que si digo, yo estoy de acuerdo que se suspenda y ojo que el parlamentario puede seguir desarrollando sus actividades", expresó Bellido Ugarte.

Congreso aprobó suspensión de viáticos y viajes

Este martes 2 de diciembre el primer vicepresidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, comunicó que se suspenderán los viáticos y viajes para la semana de representación entre enero y febrero. Esto en contexto de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 2026.

#CongresoInforma | "Hemos aprobado la propuesta para que no haya viáticos para congresistas ni asesores durante la semana de representación, desde enero a marzo", refirió el presidente encargado del Congreso de la República, @Frospigliosi.



🔗 https://t.co/Ox36jP3bua pic.twitter.com/KiGxcv1wak — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 2, 2025

Mediante los canales oficiales del Parlamento, se dio a conocer esta disposición que tomó la Mesa Directiva, en la que se precisa que los legisladores continuarán cumpliendo sus funciones, sin recibir asignaciones. "Estos gastos ya no serán pagados ni a los congresistas ni a los asesores".

