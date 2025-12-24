Tragedia en Trujillo: Suboficial de la PNP pierde la vida tras recibir disparo en la cabeza de su propio colega

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Trujillo

A pocas hora de la llegada de la noche buena, un nuevo fallecimiento se registró en la ciudad de Trujillo el cual involucra a dos policías. Y es que sobre las primeras horas de este miércoles 24 de diciembre, un efectivo perdió la vida de un disparo en la cabeza realizado por su propio colega.

Policía pierde la vida tras recibir disparo de su colega

De acuerdo a las primeras informaciones recogidas por el equipo de Exitosa en la provincia de Trujillo, la víctima, el suboficial de tercera Edinson Castillo González compartía domicilio junto al efectivo Gerson Benites Bermudes en una vivienda ubicada en el sector Jerusalén del distrito de La Esperanza, entre en el cruce de las avenidas Uruguay y Argentina.

Alrededor de las 6:30 de la mañana, Benites ingresó a la base Los Halcones para ser parte de la formación tal como indica su servicio. Luego de ello, retiró su arma de reglamento y volvió a su casa alquilada donde también se encontraba la víctima.

Luego de solo unos minutos, el propio suboficial responsable del disparo llamó a emergencias indicando que su compañero y colega había recibido un disparo en la cabeza. Pese a que el Escuadrón de Emergencias llegó de manera inmediata, estos no pudieron hacer nada más que certificar la muerte del suboficial de tercera.

Seguidamente, personal del Ministerio Público y la Dirincri se hicieron presentes en el lugar de los hechos para iniciar con las diligencias de rigor. De momento, Exitosa pudo conocer que este lamentable fallecimiento ha sido calificado como accidente, aunque las investigaciones siguen su curso.

Ambos efectivos se encontraban de servicio

El suceso ha causado gran conmoción en esta zona del distrito de La Esperanza. De momento, las diligencias de rigor continúan hasta esclarecer de una vez por todos los motivos que generaron esta lamentable pérdida a solo horas de la Navidad.

A eso se le suma que el alto mando de la Policía Nacional del Perú indicó que ambos efectivos se encontraban de servicio asignados en la base Los Halcones. Incluso se conoció que eran promoción de la escuela de suboficiales de Chimbote por lo que se conocían desde hace un tiempo atrás.

En resumen, un extraño incidente se dio en la ciudad de Trujillo donde un suboficial de tercera de la PNP perdió la vida al interior de su vivienda tras recibir un disparo en la cabeza de su propio colega.