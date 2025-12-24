Ministro del Interior descartó que Noche Crema y Noche Blanquiazul se jueguen mismo día: "No nos parece prudente"

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Desde hace algunas semanas, se ha instalado una polémica respecto a la realización de la Noche Crema de Universitario y de la Noche Blanquiazul de Alianza Lima. Y es que los clubes más populares del Perú eligieron el mismo día, el sábado 24 de enero, para la presentación de sus planteles ante toda su hinchada.

Noche Crema y Noche Blanquiazul no se jugarán el mismo día

Pese a que ya es conocida la disposición de la Policía Nacional del Perú de que ambos eventos deportivos de esta magnitud no pueden realizarse en la misma jornada, ambos equipos lanzaron a la venta las entradas para los encuentros y hasta anunciaron a sus respectivos rivales.

Sin embargo, este miércoles 24 de diciembre el propio ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se pronunció sobre este tema indicando que es casi imposible que los mencionados partidos se den el mismo 24 de enero en el Estadio Monumental y en Matute, respectivamente.

Durante una visita oficial a Gamarra horas antes de noche buena, el titular del Mininter dejó en claro que ello no es prudente por lo que ha convocado a representantes de Universitario y Alianza Lima para sostener una reunión y se elija una nueva fecha para ambos eventos. El alto funcionario no detalló cuando se dará este encuentro pero dejó en claro que se verán las caras en los próximos días.

#EnVivo



Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sobre corredor humanitario: "Es un tema que a nivel de Cancillería se está trabajando"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/jx8obguRUe — Canal N (@canalN_) December 24, 2025

"Conforme a los que les manifesté, no nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para tener una reunión y se les va manifestar que esto no se va poder dar y tiene que haber otra fecha para poder garantizar estos dos partidos", indicó.

Los rivales de Universitario y Alianza Lima

A través de sus redes sociales, cremas y blanquiazules dieron a conocer a sus rivales para sus respectivas presentaciones. En primer lugar, Universitario se medirá ante la Universidad de Chile en un encuentro que dará que hablar ya que los merengues darán a conocer públicamente a los futbolistas que buscarán el ansiado tetracampeonato.

Por su parte, Alianza Lima recibirá en Matute nada más y nada menos que al Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul en un partido que pasará a la historia íntima.

De esta manera, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, indicó que no es prudente que la Noche Crema y la Noche Blanquiazul se den el mismo día 24 de enero por lo que convocó a representantes de Universitario y Alianza Lima para un cambio de fecha.