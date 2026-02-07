Perú incrementará las tarifas de ingreso a Machu Picchu: Conoce el MONTO a pagar y CUÁNDO se aplicará

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, anunció que el gobierno del Perú incrementará la tarifa de ingreso a Machu Picchu, en la región del Cusco, con e fin de destinar ese monto al mantenimiento de los recursos naturales del parque arqueológico y natural.

Turistas pagaran tarifa

Según informó la titular del MINCETUR a la agencia oficial Andina, la información en cuestión, se debe a la necesidad de contar con recursos para el mantenimiento de la ciudadela inca, la medida fue aprobada en 2022.

"Este incremento se debe a una necesidad de contar con recursos para el mantenimiento del parque; hay que tener en consideración que fue aprobado por la UGM (Unidad de Gestión de Machu Picchu) en 2022 y por diversos motivos se estuvo postergando", sostuvo Mera.

La nueva tarifa entrará en vigencia desde el próximo 1 de mayo e implicará un pago de 11 soles adicionales, equivalentes a 3,2 dólares, para los turistas extranjeros mayores de 18 años, a los que de ahora en adelante se les cobrará 163 soles por el acceso, equivalente a 48,6 dólares.

En cuanto a los menores de edad extranjeros, entre los 3 y 17 años, el pago adicional será de 5 soles, equivalente a 1,5 dólares, con lo que el pago final será de 157 soles, 46,8 dólares.

Mientras que, para los turistas nacionales y de los países de la Comunidad Andina, Ecuador, Colombia y Bolivia, el aumento será de 5 soles, 1,49 dólares, con lo que la tarifa pasará a ser de 69 soles, 20,5 dólares, y para los menores de edad, entre los 3 y 17 años, segará a 67 soles, 20 dólares, luego de un incremento de 3 soles.

"Realmente necesitamos tomar acción para el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad del parque. Se tomó en su momento en consideración de la necesidad de mejoras, para eso necesitamos un poco más de recursos", remarcó.

Cabe señalar que la ministra enfatizó que el incremento se basa en una "evaluación técnica" y anunció que aún se está evaluando si el ajuste se aplica también a los turistas que ya han adquirido sus boletos de ingreso a Machu Picchu para junio y julio próximo.

Cierran Camino Inca a Machu Picchu

De acuerdo con lo informado por la entidad adscrita a la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco del Ministerio de Cultura, el cierre al acceso de este majestuoso lugar está programado desde el sábado 31 de enero hasta el 1 de marzo del 2026.

Es en ese contexto que se anunció que desde mayo se incrementará las tarifas de ingreso a Machu Picchu, con precios por turista extranjero y nacional.