Prometida de Miguel Trauco reaparece con contundente mensaje tras acusación de abuso sexual

Miguel Trauco estuvo en el centro de la polémica en las últimas semanas luego que una joven argentina de 22 años lo denunciara, junto con otros tres jugadores de Alianza Lima, por abuso sexual ante la justicia de su país.

Según la denunciante, el futbolista de Alianza Lima estuvo acompañado de Carlos Zambrano y Sergio Peña al momento de que se consumara el grave incidente. Lo peor de todo era que el lateral tenía una relación amorosa y hasta se había comprometido con la intención de pasar al bando de los casados.

Prometida de Miguel Trauco reaparece tras grave denuncia

Mariela Arévalo, aún pareja y prometida de Miguel Trauco, evitó pronunciarse sobre la grave acusación que recibió el futbolista y solo borró las fotos que tenía con el jugador en su cuenta de Instagram lo cual representaba una radical decisión.

A su vez, restringió los comentarios en sus publicaciones para así evitar la ola de cuestionamientos sobre el tema que involucra al jugador de Alianza Lima. Ahora, luego de unas semanas, la joven apareció a través de la red social de la camarita compartiendo un corto, pero contundente mensaje que indicaría su actual situación.

A través de sus historias, Arévalo compartió un mensaje en ingles el cual al ser traducida decía lo siguiente: "Dios no pone grandes sueños en corazones pequeños" , un sentir que podría describir su estado sentimental tras el inesperado escándalo.

Se marcha lejos del Perú

A semanas de haber sido separado de Alianza Lima, Miguel Trauco volvió a ser noticia en los principales portales deportivos del país debido a lo que sería su futuro futbolístico. Con las puertas cerradas en el elenco victoriano, todo hace indicar que el lateral se marcha a una exótica liga al otro lado del mundo.

Según los últimos reportes, el exjugador de la Selección Peruana tendría todo arreglado con el Borneo Samarinda de la Super Liga de Indonesia. De esta manera, este sería el segundo involucrado em dejar el Perú ya que Sergio Peña ya fue presentado como nuevo jugador del Sakaryaspor de la segunda división de Turquía.

En resumen, la aún prometida de Miguel Trauco reapareció en redes sociales a semanas del escándalo ocasionado por la grave acusación de abuso sexual contra el futbolista. La joven evitó pronunciarse hasta el momento de este hecho, pero si dejó un enigmático mensaje que podría dar a entender sobre el presente de su relación amorosa con el lateral.