Ministerio Público exige destitución de fiscal adjunto Henry Amenábar detenido por cobrar coima a investigado

03/12/2025

El Ministerio Público se pronunció respecto a la detención del fiscal adjunto provincial Henry Amenábar por haber recibido una coima de 3 mil dólares para favorecer a un investigado, rechazando el acto y exigiendo se le imponga una "condena ejemplar".

Fiscalía exige condena y destitución de fiscal

Este martes 2 de diciembre, Amenábar, perteneciente a la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja (Cuarto Despacho), fue detenido en flagrancia tras un operativo fiscal y policial.

El fiscal habría solicitado US$20,000 a un ciudadano que venía siendo investigado por estafa y tráfico ilícito de drogas y se habría visto beneficiado por el imputado.

Ante ello, la Fiscalía emitió un pronunciamiento al día siguiente, donde condenó tajantemente los actos de corrupción cometidos por el magistrado. Además, exigió que se le imponga la condena correspondiente y que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) disponga su destitución.

"Se exigirá a la fiscalía penal competente realizar todos los esfuerzos para que se le imponga al intervenido una condena ejemplar, y a la Autoridad Nacional de Control (ANC) para que proceda realizar el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario para su destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia", indicaron.

El organismo hizo un enérgico llamado a todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público a proceder en sus funciones con la debida "honestidad, eficiencia y transparencia", evitando cualquier tipo de actos que denigren a la institución.

Fiscalía recalcó su compromiso en la "lucha frontal contra todos los actos de corrupción de funcionarios, especialmente de los vinculados a la administración de justicia, como jueces, fiscales y policías".

Fiscal fue evidenciado por investigado al que beneficiaba

El investigado alertó a las autoridades policiales sobre el presunto cobro de coima. Por tal motivo, las autoridades policiales iniciaron las diligencias y se realizó un operativo para la entrega ficticia de la coima.

Amenábar se vio evidenciado tras la acusación del investigado, quien alertó a la policía sobre el presunto cobro de coima. Por ello, la PNP y el fiscal superior llegaron al lugar de la entrega de la suma inicial de los US$3,000 e incautaron el dinero.

Entre las diligencias fiscales se realizaron las pruebas de rastros corporales que arrojaron como resultado positivo tras encontrar en su poder el dinero ilícito.

Por tal motivo, fue detenido en flagrancia y ha sido puesto a disposición de la Fiscalía Superior que resolverá su caso en las siguientes horas por el presunto delito de cohecho pasivo.

