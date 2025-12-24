Detenidos por robo son obligados a cantar villancicos tras intervención policial: Video se volvió VIRAL

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

¡Insólita escena! Presuntos ladrones de un mercado fueron obligados a cantar villancicos como medida correctiva tras una intervención policial. El video se volvió viral en redes sociales y generó el debate.

Policía hace cantar villancicos a presuntos ladrones

Diciembre es uno de los meses más esperados por todos, no solo en Perú sino a nivel mundial, debido a una fecha especial que permite pasar un agradable momento familiar en paz y unión: ¡La Navidad! En medio de los preparativos para esta celebración, se registró un hecho inesperado en el mercado del cantón El Morro, pues bien, se detalló que cinco sujetos habrían robado comerciantes y visitantes.

Según la información reportada por medios internacionales, durante un operativo de control por parte de la policía de Guayaquil, en Ecuador, se detuvo a los presuntos facinerosos en uno de los establecimientos conocido por su gastronomía marinera y los paseos turísticos por los manglares. En medio de la intervención se logró recuperar algunos objetos sustraídos, pero lo que llamó la atención fue la medida correctiva que tuvieron contra los sujetos.

De acuerdo al video que se difundió por 'Radio Visión' y se viralizó rápidamente en redes sociales, se ve que los efectivos policiales obligaron a cantar y bailar villancicos navideños a los cinco detenidos, antes de ejecutar el procedimiento de traslado al Comando Subzonal.

Baile y canto al ritmo de música navideña

En el material audiovisual que generó el debate, se observa a los detenidos moverse al ritmo de la música navideña e incluir algunos aplausos mientras marcaban el paso en la habitación en presencia de las agentes del orden. Incluso, cantaron "Mi Burrito Sabanero".

Reacciones al video en redes sociales

Como era de esperarse, el video obtuvo cientos de comentarios de usuarios que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros pidieron mano dura contra la delincuencia e inseguridad en su país.

"El de negro fue el único que se lo tomó en serio, "desde cuándo dan trato VIP a los detenidos", "si de enero a noviembre los dejan libres que les hace pensar que en estas vísperas de Navidad ellos pasarán encerrados para la calle, señores", "después denles una latiguiza de regalo", "van camino a la cárcel", "por eso es que la delincuencia no para en Ecuador si todo parece un chiste", expresaron en Instagram.

Es así como en Guayaquil una escena captó la atención de todos en redes sociales: policías obligaron a cinco detenidos por robo en mercado a cantar y bailar villancicos navideños antes de ser llevados a la carceleta.