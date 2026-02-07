RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
A tomar precauciones

Municipalidad de Chorrillos anuncia el sorpresivo cierre de la playa Agua Dulce por insólito motivo

En pleno verano, la Municipalidad de Chorrillos emitió un comunicado donde anunció el cierre de la concurrida playa Agua Dulce. "Agradecemos su comprensión", acotaron.

Chorrillos anuncia el cierre sorpresivo de la playa Agua Dulce.
Chorrillos anuncia el cierre sorpresivo de la playa Agua Dulce. (Andina)

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/02/2026

Para nadie es un secreto que la playa Agua Dulce es una de las más concurridas de todo Lima en épocas de verano. El popular balneario recibe a familias, parejas, grupos de amigos, entre otros, que buscan aplacar el intenso calor que se presenta durante los primeros meses del año.

Anuncian sorpresivo cierre de Agua Dulce

Sin embargo, los cientos de ciudadanos que acuden a este populoso punto se verán impedidos de hacerlo luego del sorpresivo anuncio dado por la Municipalidad de Chorrillos. A través de un comunicado, la comuna indicó que dicha playa será cerrada por medidas de salubridad al no encontrar los resultados esperados de parte de sus visitantes.

El documento indica que la playa Agua Dulce ha sufrido una constante acumulación de basura en los últimos días a pesar de los esfuerzos desplegados para que esto no ocurra. Según precisaron, no hubo el cambio de conducta que las campañas pretendían por lo que se ven obligados a cerrarla durante todo el domingo 15 de febrero.

Eso sí, la comuna chorrillana dejó en claro que no habrá un nuevo cierre o medida similar para no afectar a los veraneantes. A su vez, agradecieron la comprensión de los ciudadanos por las molestias que este cierre pueda ocasionar.

Chorrillos anuncia el cierre de la playa Agua Dulce.
Chorrillos anuncia el cierre de la playa Agua Dulce.

"Se tiene previsto que, por motivos de salubridad, se dispondrá el cierre de la playa Agua Dulce para este domingo 15 de febrero del año en curso, con el objetivo de proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural", indica el comunicado.

Distrito de Chorrillos reporta acumulación de basura

Al igual que en la playa Agua Dulce, el tema de salubridad ha sido recurrente en Chorrillos en el último tiempo. Y es que en distintas partes del distrito los vecinos han reportado la acumulación de importantes cantidades de basura.

Especialmente, los residentes de la zona conocida como Vista Alegre de Villa han alzado su voz de protesta al vez como sus calles se convierten en basureros ante la inacción de sus autoridades.

 Según se puedo conocer, la comuna atraviesa por una crisis económica bastante complicada ya que actualmente solo cuenta con tres camiones recolectores para más de 300 mil habitantes.

En resumen, la Municipalidad de Chorrillos anunció el sorpresivo cierre de la playa Agua Dulce por temas de salubridad. Esta medida se hará efectiva el próximo domingo 15 de febrero por lo que los veraneantes tendrán que tomar sus precauciones.

