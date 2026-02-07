Histórico club presenta a su primera jugadora trans: "Bienvenida al más grande"

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Con un anuncio que rápidamente se volvió viral, el histórico club Quilmes presentó a su primera jugadora trans, Mara Gómez, una delantera que regresa al primer plano del fútbol femenino luego de cuatro años y medio en Estudiantes de La Plata y de una historia que ya dejó huella en el deporte argentino.

Quilmes le da la bienvenida a Mara Gómez

El mercado de pases del fútbol femenino tuvo un movimiento que no pasó desapercibido. Esta semana, Quilmes confirmó la incorporación de Mara Gómez, delantera de 28 años, quien llega al club luego de cerrar su etapa en Estudiantes de La Plata, donde jugó durante cuatro años y medio.

La noticia se difundió a través de las redes oficiales de la institución, donde el club la presentó como una apuesta fuerte para el plantel de "Las Cerveceras". En el mensaje de bienvenida, Quilmes escribió de manera textual: "¡Bienvenida al más grande del sur, Mara! ¡Éxitos en esta nueva etapa!".

Trayectoria de Mara Gómez

Gómez no llega como una desconocida. Su recorrido incluye pasos por Las Lolitas, Toronto City en la LIFIPA, Iris de la Liga Amateur Marplatense, UOCRA en la Liga de Chascomús, Cambaceres de Ensenada, Municipalidad de Ensenada y Malvinas, antes de dar el salto al profesionalismo.

El punto de quiebre en su carrera se dio en enero de 2020, cuando fue presentada como refuerzo de Villa San Carlos de Berisso. La habilitación oficial se demoró y quedó atravesada por la pandemia. Recién tiempo después, la AFA le dio el visto bueno para jugar en Primera División.

Desde entonces, su nombre quedó asociado a una marca histórica: en 2021 se convirtió en la primera mujer trans en el fútbol profesional, un hecho que cambió su carrera y también su exposición pública.

Mara Gómez se despide de Estudiantes

Tras su paso por Villa San Carlos, llegó Estudiantes de La Plata, club en el que permaneció hasta diciembre de 2025. Al cerrar ese ciclo, Mara Gómez eligió despedirse con un mensaje cargado de emoción.

"Hoy me toca despedirme de Estudiantes de La Plata, el club que fue mi casa durante cuatro años y medio", escribió la futbolista. En ese mismo mensaje, agradeció a la dirigencia, al equipo de salud, a sus compañeras y a la gente del club por el acompañamiento constante.

Una de las frases que más repercusión generó fue cuando expresó: "Sentirme querida y aceptada también fue parte de lo que me sostuvo en esta etapa".

Gómez fue clara al explicar que su salida no estuvo vinculada únicamente a cuestiones deportivas. "Tomar la decisión de no continuar no fue nada sencillo", reconoció, antes de remarcar una idea central en su despedida: "Mi salud mental es mi prioridad, y no hay nada ni nadie por encima de eso".

Lejos de plantear un quiebre definitivo con el club, la delantera dejó un cierre cargado de afecto: "No es un adiós definitivo: es un 'hasta siempre', porque este club ya es parte de mi historia".

Así, el histórico club Quilmes confirmó la llegada de Mara Gómez como su primera jugadora trans, marcando un regreso clave al fútbol femenino tras su salida de Estudiantes de La Plata, donde jugó durante cuatro años y medio.