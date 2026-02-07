¡Hasta por 8 horas SIN AGUA! Lista de distritos afectados por el corte del lunes 9 de febrero

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A juntar agua desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene cortes programados para este lunes 9 de febrero en algunos distritos de Lima Metropolitana. Conoce si tu zona se verá afectada con esa medida de forma temporal.

Motivo de la interrupción del servicio en Lima

Este lunes, la interrupción programada del servicio de agua potable continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. De acuerdo al más reciente reporte de la empresa estatal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, el corte se deberá a trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorio.

En ese marco, Sedapal exhorta a los usuarios tomar previsiones con anticipación, almacenar agua de forma responsable y revisar los horarios exactos del corte para evitar inconvenientes durante la jornada.

Asimismo, pide a la ciudadanía de que en caso el servicio no se vea restablecido en el horario indicado, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora el lunes.

Sin agua en distrito de Comas

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Ampl. Vista Alegre, A.H. Los Ángeles, A.H. Cerro El Calvario, A.H. Comité 09 y 10 Bella Vista y Nueva Esperanza, A.H. 8 de Diciembre, A.H. P.L. 2000 Alto Perú, A.H. San José, A.H. Las Terrazas de Vista Alegre, P.J. El Carmen Alto, P.J. Señor de los Milagros. A.H. Virgen de las Nieves, A.H. Los Ángeles, A.H. Cerro El Calvario, A.H. Sr. de los Milagros, Pasamayo, P.J. Los Ángeles, P.J. El Carmen Alto, P.J. El Carmen, P.J. Señor de los Milagros.

A.H. Ampl. Vista Alegre, A.H. Los Ángeles, A.H. Cerro El Calvario, A.H. Comité 09 y 10 Bella Vista y Nueva Esperanza, A.H. 8 de Diciembre, A.H. P.L. 2000 Alto Perú, A.H. San José, A.H. Las Terrazas de Vista Alegre, P.J. El Carmen Alto, P.J. Señor de los Milagros. A.H. Virgen de las Nieves, A.H. Los Ángeles, A.H. Cerro El Calvario, A.H. Sr. de los Milagros, Pasamayo, P.J. Los Ángeles, P.J. El Carmen Alto, P.J. El Carmen, P.J. Señor de los Milagros. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 343.

Recomendaciones del corte de agua del lunes

Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio. Asimismo, se da los siguientes consejos y recomendaciones:

Almacena agua con anticipación: Guarda suficiente agua limpia en recipientes para beber, cocinar e higiene personal. Llena baldes, botellas, tanques u otros recipientes limpios antes de la hora del corte para tener una reserva segura.

Guarda suficiente agua limpia en recipientes para beber, cocinar e higiene personal. Llena baldes, botellas, tanques u otros recipientes limpios antes de la hora del corte para tener una reserva segura. Usa el agua con moderación: Durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas.

Durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas. Mantén los recipientes tapados: Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos.

Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos. Evitar el consumo excesivo.

Abrir los grifos lentamente al momento de reanudar el servicio.

En resumen, hasta el cierre de esta nota, Sedapal a través de su portal oficial reveló que ejecutará este lunes 9 de febrero corte del servicio de agua potable en el distrito de Comas.