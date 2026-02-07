Accidente de bus tras fiesta de boda: Reportan al menos 13 muertos y más de 30 heridos

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Bus con invitados a una boda se sale de una carretera y deja un saldo preliminar de al menos 13 muertos y más de 30 heridos. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente.

Bus con invitados de boda se accidentó

De acuerdo a los primeros reportes de medios internacionales como 'ABC News', un autobús transportaba a invitados de una fiesta de bodas que regresaban a casa hasta que de pronto el conductor de la unidad perdió el control y terminó desviándose de la carretera.

El vehículo que, según el portavoz de la policía del distrito de Baitadi, Baldev Badu, llevaba a más de 50 personas a bordo, se precipitó unos 200 metros por una ladera y quedó completamente destruido cerca del pueblo de Budgaun, a unos 500 kilómetros al oeste de la capital Katmandú, en el oeste de Nepal.

Lamentablemente, el siniestro vial dejó un saldo de al menos 13 personas sin vida y 34 heridos. Hasta la zona llegaron equipos de emergencia, personal de la policía y bomberos para atender a los afectados, quienes fueron trasladados a centros médicos cercanos.

Tragedia en Nepal bajo investigación

Las autoridades han iniciado las investigaciones respectivas que ayuden a esclarecer las causas del siniestro vial en Nepal.

Sin embargo, de acuerdo a las primeras diligencias, el autobús que se dirigía al pueblo del novio después de la ceremonia nupcial para la fiesta, habría circulado por un tramo estrecho y empinado de la carretera.

Además, según testimonio del conductor, detenido tras el suceso, los frenos fallaron mientras realizaba una maniobra de marcha atrás en la zona.

Otra tragedia internacional

Otro accidente que ha causado impacto internacional se registró el último jueves 5 de febrero. Una mujer de avanzada edad perdió el control del volante de su automóvil, atropelló a un ciclista y terminó atravesando los ventanales del concurrido supermercado 99 Ranch Market en el área de Westwood, en Los Ángeles, California.

El impacto dejó al menos tres personas fallecidas (una mujer de 42 años y dos hombres de 55 y 30 años de edad que habrían quedado atrapadas debajo del auto), según el reporte del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), así como siete heridos.

La policía de Los Ángeles dijo que no cree que el accidente fue intencional y están investigando si un problema médico pudo haber causado que la conductora perdiera el control.

Lamentablemente en esta semana se reportaron siniestros viales, siendo la última reportada en Nepal. Un bus cayó a un abismo con invitados de una boda, dejando 13 muertos y 34 lesionados. El caso está bajo investigación policial.