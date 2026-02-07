SJL: Sujeto disfrazado de obrero dispara al menos tres veces contra conductor y huye a bordo de motocicleta

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La delincuencia vuelve a azotar las calles de San Juan de Lurigancho, donde un hombre disfrazado de obrero disparó contra un conductor cuando este se disponía a ejercer su jornada laboral. Este hecho ha alarmado a vecinos de la zona donde ocurrió el ataque.

Falso obrero balea a conductor en SJL

En un contexto en donde aún prevalece el estado de la emergencia en Lima y Callao, el último viernes, aproximadamente a las 9 y 36 de la mañana, en la cuadra 1 del jirón Apomayta, en el distrito limeño, cuando la víctima salía a exteriores de su domicilio y procedía a ingresar a su auto de color negro para iniciar su trabajo diario.

De pronto, tan solo segundos después, en escena aparece un hombre con chaleco azul y gorra negra, una indumentaria de obrero, se acerca a la unidad móvil portando un arma y, sin mediar palabra, abrió fuego directamente contra el conductor hasta en tres oportunidades y de manera rauda huye a bordo de una motocicleta en la que lo esperaba su cómplice.

El atentado fue registrado por las cámaras de videovigilancia. Mientras que el atacante emprendió su huida sin rumbo alguno, por su parte, el chofer malherido logró desplazarse con dirección a la avenida Gran Chimú para poder buscar ayuda.

De acuerdo con información preliminar el agraviado sería un joven de 35 años, quien tras recibir los impactos de bala fue trasladado de emergencia a una reconocida clínica de la zona, en la que permanece bajo observación.

Empresa familiar estaría siendo víctima de la delincuencia

Cabe señalar que, de acuerdo a residentes donde ocurrió este ataque armado, afirman que la víctima estaría relacionado a una empresa familiar del rubro galletero la cual estaría en ojos de la delincuencia.

"(¿Es empresa?) Sí (¿Esta y la del costado?) También es. El chico de allá es hijo de la dueña y a él es a quien le han disparado. ¿Empresa de qué? empresa de galletas", manifestó un vecino.

Además, hay a que mencionar que durante el reporte de esta noticia, se presenció un automóvil de color negro que se desplazó por un lugar y comenzó a grabar de manera sospechosa el frontis donde ocurrió el ataque a balazos.

Antes este hecho, las autoridades ya dieron inicio a las diligencias para dar con la identificación del responsable de este ataque armado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Mientras que, en paralelo, también se recogen testimonios.