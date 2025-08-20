Betssy Chávez anuncia huelga de hambre: Deja carta testamentaria denunciando abusos en penal Anexo de Mujeres

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

A través de una carta difundida la noche del martes 19 de agosto, la ex primera ministra Betssy Chávez Chino firmó su testamento desde el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde viene cumpliendo una orden de prisión preventiva por el caso 'golpe de Estado'.

La también extitular de Cultura y Trabajo acusó -nuevamente- "maltratos y abusos" desde el establecimiento penitenciario, señalando que le es "humanamente imposible" continuar con su proceso judicial.

Huelga de hambre seca

La expresidenta del Consejo de Ministros comunicó el inicio de una huelga de hambre seca en rechazo a la vulneración de sus derechos y que viene acusando desde mediados de julio último.

En ese sentido, denunció "acoso, maltrato y tortura" desde la cárcel donde se encuentra recluida, las cuales le estarían impidiendo desplazarse a los servicios higiénicos y reunirse con defensa técnica. Sobre esto último, señala que estas afectaciones tendrían como objetivo evitar que asista a las audiencias del juicio oral y así defenderse según ley.

Asimismo, revela que pese a que estuvo en huelga de hambre por 15 días, las hostilidades en su contra no han cesado, inclusive, señala que le están suministrando fluoxetina y alprazolam antes de asistir a las diligencias programadas por el Poder Judicial. En esa línea, como parte de su huelga de hambre seca, dispone que no la revise ningún médico, ni que la reanimen en algún centro hospitalario.

Carta testamentaria de Betssy Chávez.

Pide que se cumplan sus últimos deseos

Como parte de las voluntades que desea que se cumplan, solicitó que le conceden realizar una videollamada para despedirse de sus padres y que un sacerdote, de nombre José Manuel Alonso sea quien le brinde su bendición.

Además, de perder la vida por la medida extrema anunciada, expresó su deseo de que su abogado, Raúl Noblecilla Olaechea, sea quien reciba sus restos en la Morgue Central de Lima y que él sea el encargado de trasladar su cuerpo hacia su natal Tacna para luego ser cremado.

"Dejo mi espíritu de lucha constante, mi carácter pacifista y mi voz en los corazones de todos los peruanos que anhelan un Perú más justo y humano", concluye su misiva de fecha 19 de agosto del 2025.

Vale recordar que, Chávez Chino viene siendo procesada por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública en el marco de las investigaciones por el caso 'golpe de Estado', donde el Ministerio Público pide entre 15 a 25 años de cárcel en su contra.

La ex primera ministra radicaliza su medida de fuerza, dejando constancia que no le importa que su vida sea afectada por la misma.