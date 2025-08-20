Gobierno reparará viviendas afectadas por atentado en Trujillo: Son más de 180 los inmuebles perjudicados

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Habiendo pasado seis días desde la detonación de artefactos explosivos en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, La Libertad, y conociéndose que la onda expansiva dejó daños materiales en viviendas y heridas, el Gobierno decidió responder informando que se harán cargo de las reparaciones, así lo confirmó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury.

¿Cuántas son las viviendas afectadas?

En declaración a TV Perú, Wittembury aseguró que el Ejecutivo atenderá la reparación de los inmuebles afectados e informó son más de 180 los domicilios afectados.

" Hay un promedio entre 180 y 200 viviendas que han tenido diversas afectaciones , de las cuales hay un grupo muy significativo que ha sufrido rotura de lunas, de vidrios, los marcos de las puertas. (...) Hay otro grupo muy pequeño que han sido afectadas, básicamente las que estaban al costado de la vivienda donde se colocó el artefacto, que han sufrido daños estructurales, inclusive, han tenido colapso", informó.

Precisó que en ambos casos el Ministerio de Vivienda inició de manera inmediata el trabajo de reposición de activos. El titular de Vivienda enfatizó que desde el sábado se han realizado labores de empadronamiento, las que esperan terminar entre el miércoles 20 y jueves 21 de agosto.

"El jueves mismo se empiezan a colocar los vidrios, los marcos, las puertas van a tardar un poco, pero ya todas las medidas prácticamente al 90% se han tomado y se están confeccionando tanto ventanas como puertas para realizar la reposición de estos activos", manifestó.

¿Qué se sabe de los bonos?

Respecto a los bonos que se prometieron a los afectados en su momento, indicó que en el caso de las viviendas que han tenido colapso parcial se otorgará el Bono de Arrendamiento de Viviendas para Emergencias (BAE), que consiste en 500 soles mensuales por dos años para alquilar una inmueble temporal.

"En los casos en los que haya habido una afectación estructural, vamos a otorgar un bono de reforzamiento, que ya estamos hablando entre 40,000 y 60,000 soles, que nos va a permitir la reconstrucción total de la vivienda", dio a conocer.

Whittembury precisó que son aproximadamente tres a cuatro las viviendas a las que se entregará el bono de reforzamiento de 60 mil soles, mientras que, para la reposición de vidrios, ventanas y otros activos destinarán entre 200 mil y 300 mil soles.

Asimismo, resaltó que los funcionarios del ministerio de Vivienda comenzaron sus labores al día siguiente del atentado, a este grupo se le sumarán 10 profesionales más que viajarán desde Lima hacia Trujillo. De esta manera, el titular de Vivienda confirmó que el Gobierno se hará cargo de los daños en las viviendas afectadas por el explosivo en Trujillo.