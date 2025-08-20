20/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Aunque siempre aseguraron que solo los unía una amistad, Mayra Goñi y el streamer Neutro fueron vistos en un momento romántico que llamó la atención. Las imágenes muestran a ambos compartiendo un beso, reavivando los rumores sobre un posible romance.

Mayra y Neutro se despiden con beso

La cámara de Amor y Fuego registró a la actriz y cantante junto al popular creador de contenido disfrutando de una salida nocturna en Barranco. La dupla llegó acompañada de amigos a una discoteca del distrito y, tras varias horas de fiesta, se retiraron juntos hacia el mismo vehículo.

Un detalle que llamó la atención fue el gesto irreverente del streamer, quien fue captado miccionando en plena vía pública, a escasos metros de Mayra Goñi, sin mostrar incomodidad con la gente que los rodeaba.

A pesar de este episodio, la cantante se mantuvo tranquila y ambos continuaron su salida, terminando la noche con un beso de despedida ante la presencia de los testigos.

Discusión de Mayra Goñi y Neutro

Días después, ambos volvieron a ser el centro de atención tras protagonizar un intercambio tenso frente a las cámaras del programa ¡Todo se filtra!

Las imágenes los muestran discutiendo a las afueras de una discoteca en Lince, con Mayra Goñi visiblemente alterada, sosteniendo una botella y alejándose a pie, mientras Neutro la sigue intentando continuar la conversación. Finalmente, abordaron un vehículo, presuntamente propiedad del streamer, y se retiraron.

Romance en duda

No es la primera ocasión en que Mayra Goñi y Neutro se ven envueltos en rumores de romance. Durante meses han sido vistos compartiendo salidas y momentos juntos, aunque ambos han insistido en que solo mantienen una amistad.

En declaraciones anteriores, Mayra Goñi reconoció que le resultaba complicado mantener un romance por la diferencia de edad con Neutro. "Es muy joven para mí", señaló la actriz, buscando poner fin a los rumores. No obstante, sus continuas apariciones públicas juntos han generado nuevas dudas sobre esa postura.

Por su parte, Neutro ha mantenido un discurso ambiguo; en varias transmisiones en vivo con sus seguidores insinuó que su relación con la cantante podría ser más que amistad, aunque nunca lo confirmó de manera directa.

Mayra Goñi y Neutro se mantienen en el ojo de la tormenta mediática tras sus salidas y encuentros públicos. El beso compartido y la discusión posterior reavivaron los rumores sobre un romance pese a que ellos siempre han asegurado que solo mantienen una amistad.