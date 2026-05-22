Ate: Incendio que consumió una fábrica de plásticos fue controlado por bomberos tras más de 5 horas de trabajo

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incendio se registró en la capital, más precisamente en el distrito de Ate, donde una fábrica de maletas ubicada en la calle San Carlos viene siendo consumida, desde la tarde de este viernes 22 de mayo.

De acuerdo con el portal institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la emergencia se originó pasada las 12:21 m. y hasta el momento viene convocando a 27 unidades de diferentes compañías de Lima Metropolitana.

Bomberos controlan incendio de código 4

Tras varias horas de arduo trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio código 4 que se registró en una fábrica de maletas en el distrito de Ate. El siniestro comenzó después de las 11 de la mañana y requirió de más de 50 efectivos, resultando uno afectado por un golpe de calor.

Según se informó desde la Cuarta Comandancia Departamental de Lima Centro, el bombero sufrió "una descompensación debido a un golpe de calor propio de su trabajo, de la indumentaria que utilizan para protegerse", por lo que tuvo que ser atendido por personal del SAMU. Pese a este incidente, no se reportaron otras personas heridas ni afectadas por el siniestro.

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Las labores continuaron con apoyo aéreo mediante escalas y el ingreso de más bomberos por la parte posterior del lugar, mientras cisternas de Sedapal, de la Municipalidad y de los propios bomberos reforzaban el abastecimiento de agua. La intervención permitió evitar que el fuego se expandiera a viviendas cercanas o alcanzara vehículos de transporte que se encontraban en la zona.

Bomberos continúan trabajando donde se registró un incendio

Los bomberos han continuado con los trabajos en la fábrica de maletas en Ate donde se registró un incendio de categoría 4. Pese a que el siniestro fue controlado, los efectivos y unidades permanecen en la zona, mientras las causas aún son materia de investigación

Aunque inmuebles aledaños no habrían sufrido daños, el incendio sí alteró la jornada laboral de varias personas que trabajan en talleres y patios de maniobra del sector.

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¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Así como, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.