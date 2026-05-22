Elecciones 2026: Personeros podrán grabar conteo de votos en la segunda vuelta electoral, anuncia ONPE

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió nuevas reglas de fiscalización para la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio. Por primera vez, los personeros de las agrupaciones en contienda podrán grabar el conteo de votos mediante fotos y videos, aunque estará prohibido realizar transmisiones en vivo en redes sociales o plataformas digitales.

Acuerdo técnico con FP y JPP

En una mesa bilateral con representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, la ONPE estableció que los personeros de mesa tendrán autorización para registrar el proceso de escrutinio y contabilización de cédulas.

La vocera del organismo, Katiuska Valencia, explicó a los medios que la restricción de los enlaces en tiempo real busca mitigar interferencias y proteger la tranquilidad de los ciudadanos que integran las mesas de sufragio.

ONPE se reunió con representante de las dos organizaciones políticas.

Flexibilidad en credenciales

El organismo electoral también anunció medidas inéditas para agilizar el ingreso de los personeros a los locales de votación. Las credenciales, según se acordó, podrán imprimirse en hoja bond y presentarse con firmas digitales escaneadas o manuscritas, siempre que contengan los datos de la organización política, de la mesa de sufragio y del fiscalizador.

Esta flexibilización busca evitar contratiempos y acelerar el flujo administrativo en las escuelas y centros de votación al momento de contabilizar los votos.

Infraestructura especial

Como parte de la transparencia institucional, el organismo electoral habilitará módulos físicos exclusivos dentro de su sede central para el uso de los delegados de ambos partidos.

Estos espacios permitirán seguir en tiempo real el procesamiento informático de las actas electorales y auditar las aplicaciones de cómputo. Además, se dispuso que los coordinadores locales entreguen de manera inmediata las copias físicas de las actas de escrutinio a los personeros acreditados al cierre de cada mesa.

Personeros podrán grabar y tomar fotos, mas no transmitir en vivo.

Fiscalización al centro de comando

El acuerdo fue suscrito en una sesión técnica liderada por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, con la participación de asesores jurídicos e informáticos.

Delegaciones de ambos partidos estuvieron presentes: por el fujimorismo, la excongresista Martha Chávez junto a Edwin Lévano y Alexander Quillca; y por Juntos por el Perú, Carlos Zafra Flores, José Vargas Samamé y Roy Mendoza Navarro.

Las medidas anunciadas por la ONPE buscan reforzar la transparencia y la seguridad en la segunda vuelta presidencial. La posibilidad de grabar el conteo de votos, sumada a la prohibición de transmisiones en vivo, pretende equilibrar el derecho de fiscalización con la necesidad de mantener el orden en las mesas, en un proceso electoral que se desarrolla bajo alta tensión política y ciudadana.