RCP en casa: Los minutos que pueden salvar una vida antes de que llegue la ayuda

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a una emergencia como un paro cardíaco o un ahogamiento, saber actuar de inmediato puede convertirse en la diferencia entre salvar una vida o llegar demasiado tarde. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) difundió una guía práctica para que cualquier ciudadano pueda aplicar maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) desde casa mientras llega la ayuda médica.

La recomendación principal es verificar primero que el lugar sea seguro, acercarse a la persona y comprobar si responde. El protocolo señala preguntar en voz alta si escucha, revisar si respira y pedir ayuda inmediata a los servicios de emergencia.

¿Qué es la RCP y cuándo debe aplicarse?

RCP son las siglas de Reanimación Cardiopulmonar, es un procedimiento de emergencia vital que se realiza cuando el corazón de una persona ha dejado de latir o no respira normalmente. Su objetivo es bombear sangre manualmente al cerebro y otros órganos vitales hasta que llegue ayuda médica.

El Minsa recomienda aplicar la RCP en situaciones como:

Paro cardíaco

Cuasi ahogamiento

Descargas eléctricas

Asfixia

Emergencias respiratorias graves

Antes de iniciar cualquier maniobra, es importante verificar que el lugar sea seguro y no existan riesgos como incendios, cables eléctricos expuestos, gases tóxicos o explosiones.

Qué hacer antes de iniciar el masaje cardíaco

Pide ayuda de inmediato: Llama al 116 (Bomberos) o al 106 (SAMU). Si hay alguien más contigo, ordénale que llame mientras tú evalúas a la víctima.

Llama al o al Si hay alguien más contigo, ordénale que llame mientras tú evalúas a la víctima. Busca una respuesta: Háblale fuerte o dale pequeños toques en los hombros. No la sacudas bruscamente.

Háblale fuerte o dale pequeños toques en los hombros. No la sacudas bruscamente. Despeja el paso del aire: Coloca a la persona boca arriba y aplica la maniobra frente-mentón (inclina su cabeza hacia atrás y eleva el mentón con dos dedos). Si ves algún objeto en su boca, retíralo con cuidado.

Coloca a la persona boca arriba y aplica la (inclina su cabeza hacia atrás y eleva el mentón con dos dedos). Si ves algún objeto en su boca, retíralo con cuidado. Evalúa (Máximo 10 segundos): Acerca tu rostro a su boca. Mira si el tórax se mueve, escucha su respiración y siente el aire en tu mejilla, mientras buscas el pulso en su cuello.

Acerca tu rostro a su boca. Mira si el tórax se mueve, escucha su respiración y siente el aire en tu mejilla, mientras buscas el pulso en su cuello. La regla de oro: Si tras estos cuatro pasos confirmas que no respira o no tiene pulso, es momento de iniciar la RCP de inmediato.

Recomendaciones según la edad

Adultos: comprimir el pecho aproximadamente 5 centímetros.

comprimir el pecho aproximadamente 5 centímetros. Niños menores de 8 años: usar solo una mano.

usar solo una mano. Bebés: utilizar únicamente dos dedos y comprimir hasta 4 centímetros.

La recomendación general es realizar 30 compresiones torácicas por cada dos ventilaciones, con una frecuencia aproximada de 100 compresiones por minuto, es decir, casi dos por segundo.

Si la persona no conoce al paciente o no cuenta con barreras de protección para realizar respiración boca a boca, puede efectuar únicamente compresiones torácicas hasta que llegue el personal médico.

