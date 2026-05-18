Nuevo accidente en el Metropolitano: Triple choque se registra cerca a la estación Angamos en la Vía Expresa

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente entre buses del Metropolitano se registró por la mañana de este lunes 18 de mayo en el carril exclusivo de la Vía Expresa. Esta vez, tres unidades impactaron entre sí muy cerca de la Estación Angamos ocasionando que los pasajeros tengan que bajar a la vía para ponerse a buen recaudo.

Triple choque en el Metropolitano cerca a la Estación Angamos

A través de las redes sociales, diversos usuarios subieron videos en el que se aprecia a los buses siniestrados completamente detenidos sobre el carril exclusivo. Además, se observa como los conductores de este sistema de servicio activan las puertas de seguridad para que los usuarios puedan descender hacia la vía.

De acuerdo a los primeros reportes, no se conoce si hay pasajeros heridos o la causa del siniestro. Eso sí, unidades de Bomberos ya se encuentra en el lugar para atender la emergencia y garantizar la integridad de los pasajeros.

En las imágenes se observa como el tercer bus involucrado en este accidente presenta mayor daño respecto a los otros dos. Esta unidad presenta el parabrisas completamente destruido tras impactar con la parte trasera del otro vehículo.

Como era de esperarse, el siniestro ocasionó una importante congestión vehicular en ambos sentidos de la Vía Expresa de Paseo de la República lo cual incrementaría el tiempo de espera de otros usuarios que aguardan por ir hacia sus respectivos destinos en plena hora punta.

ATU y MINSA se pronuncian tras triple choque

A través de sus redes sociales, la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao se pronunció sobre este triple choque a la altura de la Estación Angamos. Según precisaron, el hecho ocurrió cerca de las 8:30 de la mañana señalando que su personal ya se encuentra en dicho punto para atender a quienes resulten afectados.

Además, indicaron que se encuentran trabajando para garantizar la continuidad del servicio y que las demás unidades continúen circulando. De momento, el resto de buses vienen circulando por la vía mixta de Paseo de la República con sentido al terminal Naranjal.

Finalmente, el Ministerio de Salud, a través del SAMU, enviaron cuatro ambulancias para atender a los eventuales heridos a raíz del siniestro. Por último, señalaron que los hospitales cercanos se encuentran en atención en caso los usuarios afectados deban ser trasladados a estos centros de salud.

En resumen, un nuevo accidente se registró en el Metropolitano en el que estuvieron involucrados tres buses que chocaron entre sí cerca a la Estación Angamos.