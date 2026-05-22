Perú se convierte en la sede del surf: ISA World Surfing Games 2026 llega a Punta Rocas

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El país continúa reforzando sus estrategias de cara a los eventos deportivos internacionales, en el caso del surf ha alcanzado un importante momento con la confirmación de que Punta Rocas será la sede oficial de los ISA World Surfing Games 2026.

Perú será la sede oficial de los ISA World Surfing Games 2026

Por medio de una nota de prensa, el Instituto Peruano del Deporte reveló con orgullo que el Perú será la sede oficial de uno de los eventos deportivos que reune a diversos competidores de todo el mundo en una edición especial de surf que se da en una serie de días. El evento se llevará a cabo del 6 al 15 de noviembre de el presente año y la ubicación será en Punta Rocas.

Peru will host the 2026 ISA World Surfing Games



Punta Rocas | November 6-15



The 2026 World Surfing Games will award one slot to the highest ranked men's and women's teams for the LA28 Olympic Games.



The athletes who will fill these positions will be selected by their... pic.twitter.com/yJsvblOKue — International Surfing Association (@ISAsurfing) May 22, 2026

En declaraciones de la autoridad competente del IPD, Sergio Ludeña, recalcó la relevancia en la designación este evento en el territorio nacional frente al mundo teniendo en cuenta el exponente desarrollo del país en el ámbito deportivo. Asimismo, enfatizó en que esta competencia será fundamental en el camino hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y para la proyección deportiva del país.

"Para el Perú, ser sede de los ISA World Surfing Games 2026 representa un paso muy importante en el desarrollo del surf a nivel nacional e internacional. Nuestro país tiene una profunda conexión con este deporte, y eventos como este consolidan ese legado, impulsando nuevas generaciones de atletas", señaló el titular del IPD.

Preparación para próximos eventos deportivos

Con estas afirmaciones del representante del IPD, el deporte del surf toma relevancia en el crecimiento como una disciplina deportiva, preparándose para participar en las competencias que se aproximan el próximo año y el siguiente en el 2028. Un camino que está siendo apoyado por las instituciones competente para su óptima ejecución.

"Este clasificatorio olímpico no solo proyecta al Perú ante el mundo, sino que también fortalece nuestro compromiso con el crecimiento del surf como disciplina deportiva, desde las bases hasta el alto rendimiento, en el camino hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028", agregó.

Finalmente, con esta confirmación los ojos del mundo nuevamente apuntan al Perú por convertirse en la sede oficial ISA World Surfing Games 2026, un importante evento de surf que comenzará en noviembre de este año y tendrá una duración de 10 días en el que el país sera el anfitrión del evento.