Hombre que agredió a Cachay ROMPE su silencio y PIDE perdón por ataque: "Es un ser noble"

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La violenta caída sufrida por el conocido cómico ambulante durante un show en Lambayeque ha generado gran controversia. Tras ser empujado de una tribuna mientras actuaba, el artista terminó con una fractura en el brazo, desatando una fuerte indignación entre sus seguidores y autoridades locales.

Declaraciones sobre el incidente ocurrido

Según Julio Falla, el responsable del empujón, el incidente fue un error lamentable y él mismo ha buscado una reconciliación. El involucrado sostiene que la salud del artista no requiere una operación quirúrgica compleja, sino únicamente un reposo adecuado y tratamiento para el dolor.

"Dio muestras de ser un ser humano noble que perdona y seguimos siendo amigos", publicó.

El agresor también detalló que realizó un depósito de cinco mil soles a la cuenta personal del cómico para financiar su recuperación médica. Esta medida buscaría cerrar el conflicto iniciado en el evento realizado en el distrito de Olmos, donde ocurrió la agresión física.

Además, el autor de la agresión enfatizó que su intención nunca fue causar un daño permanente al artista. Señaló que el pago busca subsanar el mal momento vivido, esperando que el cómico pueda retomar sus labores cotidianas a la brevedad posible y dejar atrás el episodio.

Por otro lado, algunos testigos presentes en el evento mencionaron que la interacción previa fue intensa durante el espectáculo. Esta situación pudo haber motivado una reacción desmedida por parte del asistente, quien ahora enfrenta las consecuencias legales derivadas por el fuerte empujón recibido.

Estado de la denuncia y repercusiones

Aunque el presunto responsable asegura haber recibido el perdón, la situación legal del caso sigue bajo análisis. El cómico había expresado inicialmente su preocupación por la falta de apoyo, marcando una clara diferencia entre la versión de la disculpa y la realidad médica.

La justicia evalúa si el resarcimiento económico será suficiente para anular los cargos penales pendientes por la agresión sufrida en Olmos. El entorno del artista permanece vigilante ante cualquier desarrollo, insistiendo en que la integridad física de los trabajadores debe ser siempre respetada estrictamente.

Asimismo, diversas asociaciones de artistas callejeros han convocado a una marcha pacífica para pedir mayor protección durante sus presentaciones. Argumentan que los cómicos suelen estar expuestos a riesgos innecesarios, por lo que exigen garantías legales ante eventos similares ocurridos en diversas regiones peruanas.

Por ello, el debate sobre el respeto a los artistas en espectáculos públicos continúa abierto en nuestra sociedad actual. La agresión a Cachay y compensación por gastos médicos resalta que la violencia nunca es aceptable, recordando que todo ciudadano merece un entorno seguro laboralmente.