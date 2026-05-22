Maratón Lima 42K: Estos son los desvíos en corredores Azul y Morado para este domingo 24 de mayo

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció los desvíos que aplicarán los corredores Azul y Morado este domingo 24 de mayo, con motivo de la Maratón Adidas Rimac Lima 42K. Los cambios buscan asegurar el desplazamiento de los atletas y mantener la continuidad del transporte público en medio de los cierres de vías dispuestos por la Policía Nacional.

Corredor Azul

El servicio 301, cuando los corredores estén en Miraflores, circulará por Comandante Espinar, Jorge Chávez, José Gálvez, Bajada Balta, Malecón 28 de Julio, San Martín y Reducto hacia el sur. En sentido contrario, irá por Reducto, 28 de Julio, Paseo de la República y Ricardo Palma.

El servicio 305 también modificará su ruta, utilizando Comandante Espinar hacia el sur y, hacia el Rímac, por Angamos y Petit Thouars.

Cuando los atletas lleguen al Centro de Lima, los buses de ambas rutas circularán por Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco, 28 de Julio, República de Chile y Arenales, mientras que hacia el norte lo harán por Washington, Quilca y Garcilaso de la Vega (antes Wilson).

Corredor Morado

El servicio 404 se desviará por Abancay, Leticia, Carlos Zavala, Iquitos, 28 de Julio, Washington y 9 de Diciembre hacia Magdalena. En sentido contrario mantendrá su recorrido habitual. Además, el servicio extraordinario SE07 iniciará y terminará su recorrido en la avenida Miguel Grau, a la altura de Carlos Zavala.

La ATU precisó que, debido al cierre momentáneo de calles en Miraflores por el evento, los buses regulares utilizarán rutas alternas como Comandante Espinar, Angamos, Reducto, Enrique Palacios y La Mar.

En el Centro de Lima, los desvíos se harán por avenidas como Alfonso Ugarte, Plaza Bolognesi, Miguel Grau, Manco Cápac y Salaverry. Asimismo, cuando se cierren Petit Thouars y César Vallejo, los buses circularán por Paseo Parodi, Prolongación Iquitos y Canaval y Moreyra.

Seguridad y recomendaciones

La ATU desplegará personal en puntos estratégicos, especialmente en la avenida Petit Thouars, donde se habilitarán carriles exclusivos para los deportistas y un carril para la circulación de los buses de los corredores Azul y Morado. La entidad invocó a los asistentes a no invadir el carril exclusivo de transporte público para evitar accidentes.

Los desvíos en los corredores Azul y Morado reflejan la magnitud logística de la maratón, que no solo moviliza a miles de corredores, sino que también impacta directamente en la dinámica urbana de la capital. La coordinación entre la ATU y la PNP deberá garantizar que la fiesta deportiva se desarrolle con seguridad, mientras los usuarios deberán adaptarse a las rutas alternas durante la jornada.