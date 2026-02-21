RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Tres agentes heridos

Atentado con paquete explosivo en Argentina: Agentes de Gendarmería terminaron heridos

Un paquete con explosivo dejado en la sede de la Escuela Superior de la Gendarmería en Argentina estalló frente a tres agentes los cuales resultaron heridos por la detonación.

Atentado en Argentina con paquete explosivo
Atentado en Argentina con paquete explosivo (La Nación)

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 21/02/2026

Un atentado en Argentina alerta a la seguridad ciudadana del país. Durante la tarde del viernes 20 de febrero, un paquete con explosivo detonó al interior de la sede de la Escuela Superior de la Gendarmería dejando a, al menos, tres agentes heridos.

Atentado con explosivo

Tres comandantes mayores de la Escuela Superior de la Gendarmería, fuerza de seguridad federal militar, fueron agraviados tras la detonación de lo que sería un atentado directo contra un agente.

Como si fuera sacado de película, el paquete con explosivo permaneció cerrado durante alrededor de un año en la oficia del subdirector hasta que este viernes fue abierto ocasionando el siniestro.

El hecho ocurrió alrededor de las 13: 20 de la tarde en la sede federal ubicada en Paseo Colón 533, en el centro porteño. Se trata de una encomienda que tenía como destinatario al comandante mayor retirado Diego Gasparuti, exdirector de la Escuela Superior de la Gendarmería, quien se retiró del cargo hace más de un año, previo a la llegada del paquete. 

El comandante regresó a la sede federal para recoger algunas pertenencias con el fin de reencontrarse con excompañeros y se encontró con este paquete guardado. Según la reconstrucción del caso, Gasparutti decidió no abrir el paquete al instante y lo realizó cuando se encontró en el piso 11 cuando se encontraba en compañía de otros excolegas como el comandante mayor Morillo.

Al momento de la explosión, el mayor impacto lo llevó el comandante mayor Gaspurriti quien vio comprometido su rostro tras la explosión. Adicionalmente, el agente Morillo también resultó herido.

¿Cómo era el paquete con explosivo?

De acuerdo a la información del medio La Nación la detonación fue muy parecida al de una carta-bomba. Ante el hecho, peritos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal Argentina llegaron hacia la zona para reconocer el lugar de la detonación. Además, se realizó la evacuación de la zona para realizar los trabajos de pericias.

En el lugar también se encontraron otros dos paquetes guardados desde hace un tiempo los cuales también estaban dirigidos hacia el mismo excomandante. 

Ante ello, el personal de peritos antibombas realizaron la detonación de tales productos de forma preventiva a través del servicio especialista que realizan. Se determinó que solo se contó con una encomiednda-bomba.

Un paquete con explosivo detonó frente a comandantes mayores en la sede de la Escuela Superior de la Gendarmería en Argentina.

