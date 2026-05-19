Fuerte TEMBLOR de magnitud 6.1 remece Ica: Conoce más detalles del SISMO registrado hoy, 19 de mayo

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha remecido al país este martes 19 de mayo, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Temblor en Perú hoy: ¿Cuál fue su magnitud?

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió la tarde de este martes 19 de mayo, precisamente a las 12:57 p. m. , según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0290

Fecha y Hora Local: 19/05/2026 12:57:51

Magnitud: 6.1

Profundidad: 81km

Latitud: -14.42

Longitud: -75.83

Intensidad: VI Ica

Referencia: 41 km al S de Ica, Ica - Icahttps://t.co/s5jYzsFlqQ — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 19, 2026

Este martes 19 de mayo de 2026, el Perú se vio sorprendido por un nuevo movimiento telúrico en horas de la tarde. De acuerdo al boletín informativo del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional, la magnitud del sismo fue de 6.1.

Asimismo, se precisó que el temblor tuvo como punto de referencia a 41 km al Sur de Ica, con una profundidad de 81 kilómetros.

#Sismo de magnitud 6.1 registrado hace instantes con epicentro en Ocucaje, Ica - Ica, fue percibido entre moderado y fuerte por la población. Monitoreo continúa en zonas vulnerables. | @indeciperu

📢 Cuéntanos cómo percibiste el sismo. ⤵️ pic.twitter.com/fmWvnBMaH8 — COEN - INDECI (@COENPeru) May 19, 2026

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.