Ministerio de Salud REFUERZA preparación de los hospitales de la REGIÓN DE ICA tras sismo de magnitud 6.1

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Luego del sismo registrado el pasado 19 de mayo en Ica, antes este suceso desafortunado para la región, el Ministerio de Salud, por medio de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) tiene la misión de preparar el reforzamiento de hospitales.

Entidades encargadas de realizar estas acciones en favor de los hospitales

Dichas instituciones realizaron un trabajo conjunto con la ayuda de representantes de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Ica para informar los hallazgos detectados durante las acciones de monitoreo y supervisión efectuadas tras el sismo de magnitud 6.1 que ocurrió en la tercera semana del mes de mayo.

𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗹𝘂𝗱 𝗿𝗲𝗳𝘂𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗵𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻 𝗜𝗰𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝘀𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗴𝗻𝗶𝘁𝘂𝗱 𝟲.𝟭.



La Digerd supervisó establecimientos afectados y acordó asistencia técnica para... pic.twitter.com/4dN0ZjBVrm — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 21, 2026

Uso de herramientas especializadas para los hospitales

Durante la jornada realizada, especialistas del Centro de Operaciones de Emergencia en Salud y brigadistas de la Unidad de Movilización en Salud explicaron la importancia de que todos los establecimientos afectados cuenten con la Ficha EDAN Salud, que consta de un Formulario preliminar de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de Salud, una herramienta técnica clave para evaluar daños.

Incluso, el Minsa señaló que, luego de un evento sísmico de gran magnitud, no solo resulta prioritario atender a las personas heridas, sino también garantizar la continuidad de los servicios médicos para la población que lo requiere y reforzar la capacidad de respuesta frente a posibles nuevas emergencias. En ese sentido, dejaron clara la importancia de abastecer un servicio óptimo para todos los habitantes.

Programa que iniciaría el otro mes

Como parte de los acuerdos alcanzados, el Minsa anunció una asistencia técnica integral que se desarrollará a mediados de junio junto a la Diresa Ica, redes de salud y hospitales de la región, con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta y mejorar la preparación del sistema sanitario regional.

Respecto al balance de personas afectadas, las autoridades informaron que de los 28 lesionados reportados tras el sismo, 27 ya recibieron alta médica. Además, solo un paciente permanece hospitalizado luego de ser referido del Hospital San José de Chincha al Hospital Regional de Ica por una fractura en una parte superior.

Estas acciones permiten que todas las unidades médicas reciban la importancia necesaria frente a estos sismos que pueden ocurrir en cualquier momento, especialmente en esta zona que ya tiene antecedentes con estos hechos desde lo ocurrido en el año 2007 en Pisco, un episodio recordado por la cantidad de daños que se vieron en Ica.