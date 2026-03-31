Costa Verde en emergencia: Disponen cierre temporal de un tramo del circuito de playas en el Callao

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A días de la semana santa, los vecinos del Callao recibieron una noticia no tan alentadora luego que la Municipalidad dispusiera el cierre de un tramo del circuito de playas de la Costa Verde desde este 31 de marzo.

De acuerdo al municipio chalaco, esta medida se toma para realizar trabajos de mantenimiento y limpieza en la vía las cuales no se han realizado desde hace casi 4 años. Incluso, uno de los funcionarios aseguró que el accidente ocurrido en las últimas horas se debió a la acumulación de rocas y piedras al lado de la pista.

Callao cierra tramo de la Costa Verde

En diálogo con TV Perú, el gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad del Callao, Carlos Arana, en un inicio el cierre es de 48 horas, pero esto podría variar de acuerdo al avance de los trabajos. Además, el bloqueo se hará por tramos para evitar que los usuarios que transitan por la Costa Verde se vean afectados por esta medida.

En esa misma línea, el funcionario chalaco lamentó que en los últimos años esta importante vía no haya sido atendida por parte del gobierno regional el cual es encargado de darle mantenimiento de acuerdo a ley.

"Ayer hemos tenido un choque bastante lamentable porque hemos tenido cinco heridos graves producto de la falta de mantenimiento a la Costa Verde. Esta es una obra que termino en el año 2022 y hasta la fecha no tiene mantenimiento, a parte del mar que tiene oleajes anómalos ocasionando que el mar salga hacia la vía porque sin mantenimiento se llena de piedras y por el otro lado inescrupulosos colocan desmonte en la vía", indicó.

Responsabiliza a gobierno regional

De acuerdo a la disposición, la Costa Verde será cerrada en ambos sentidos entre la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre y la salida a Chucuito. A su vez, el municipio del primer puerto hizo un llamado al gobierno regional para que se les pueda transferir los recursos necesarios y continuar con sus trabajos.

"La defensa marítima y de ríos lo hace el gobierno regional por norma, la vía es nuestra, pero como todavía no nos transfieren el gobierno regional nosotros no podemos invertir porque podríamos generar malversación de fondos, pero ante el riesgo inminente determinado por Defensa Civil, tenemos que por lo menos limpiarla", añadió.

En resumen, la Municipalidad del Callao dispuso el cierre temporal del tramo del circuito de platas por la Costa Verde por trabajos de mantenimiento.