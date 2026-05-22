Popular actor peruano REVELA que casi protagoniza live-action de One Piece en Netflix

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido actor peruano, recordado por estelares participaciones en producciones de América Televisión, reveló recientemente que estuvo a un paso de interpretar al icónico Monkey D. Luffy. El intérprete superó múltiples filtros internacionales para el exitoso live action de Netflix.

Un proceso de selección internacional altamente competitivo

Todo inició cuando su agencia le envió una convocatoria para una serie extranjera, sin revelar el título. Martín Velásquez recordó que al leer las escenas, la narrativa sobre un joven buscando la libertad en un barco le resultó sumamente familiar, despertando su curiosidad artística inicial.

"Recibo un casting por medio de mi agencia de representación en ese momento y me dicen 'Martín, es para una serie de afuera, es para una serie internacional. Están buscando un actor latino'. Entonces, hago el casting y leí la escena y dije 'esta historia se me hace conocida'", contó.

Tras superar las primeras etapas, un coach de Miami lo contactó, confirmando que el proyecto era la adaptación de Netflix. Como confeso seguidor de la obra original, el artista admitió que el desafío técnico y emocional de encarnar a Luffy lo hizo temblar de emoción durante el proceso.

El actor peruano logró avanzar significativamente en el casting, superando filtros difíciles. Según el pódcast, Velásquez alcanzó una etapa final donde le solicitaron grabar escenas exclusivas de alta confidencialidad, quedando a la espera de una decisión que finalmente no lo eligió para el papel estelar.

El impacto de la oportunidad en la carrera actoral

La participación del actor en este nivel de audición resalta la creciente visibilidad del talento peruano frente a directores de casting extranjeros. Esta experiencia, aunque no resultó en la obtención del contrato final, representa un paso firme hacia la internacionalización de los artistas locales.

La industria audiovisual peruana continúa evolucionando al integrarse con estándares de calidad internacionales. Las audiciones para grandes franquicias obligan a los intérpretes a perfeccionar técnicas narrativas y lingüísticas, factores determinantes para superar los exigentes estándares que demandan las grandes plataformas de streaming actualmente.

El actor es conocido por producciones nacionales.

A pesar de no obtener el rol protagónico, Martín Velásquez valora la experiencia como un hito crucial en su carrera. Esta oportunidad le permitió demostrar su capacidad interpretativa ante grandes productoras, consolidando su perfil profesional dentro del mercado internacional de series de streaming y producciones globales.

El camino hacia la internacionalización de actores locales demuestra el creciente interés de las plataformas globales por el talento peruano. Martín Velásquez estuvo cerca de ser Monkey D. Luffy en el live action de Netflix, marcando un precedente importante para futuros proyectos de la industria local.