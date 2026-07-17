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Corte de agua en Lima el 18 de julio: Distritos afectados y horarios de suspensión

Nuevo corte de agua sorprenderá a vecinos de Lima el sábado 18 de julio. Conoce qué distritos se verán afectados y en qué horarios, según el último reporte de Sedapal.

Corte de agua en distritos de Lima.
Corte de agua en distritos de Lima. (Generado con IA)

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/07/2026

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Sedapal anunció que para este sábado 18 de julio está programado un nuevo corte de agua que afectará diversos distritos de Lima. Conoce desde ya cuáles serán las zonas que no contarán con el servicio y en qué horarios se ejecutará la medida.

Motivo del corte de agua en Lima, según Sedapal

Si tenías pensado hacer uso del servicio de agua potable en tu negocio, hogar o en tu centro de trabajo, lo ideal es conocer primero si están dentro de la lista de los distritos que se verán afectados con el corte temporal programado por Sedapal.

Tal como reportó en su más reciente reporte en su canal de difusión de WhatsApp, esa medida responde a los trabajos de mantenimiento preventivo con la finalidad de seguir brindando un servicio de calidad y optimizar el suministro. 

Por ello, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del agua para aminorar el impacto de la interrupción, que según el cronograma oficial, variará según el distrito, sector y horario establecidos para cada intervención en Lima.

Corte de agua el 18 de julio: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Para conocer a detalle el corte de agua programado por Sedapal, así como interrupciones imprevistas, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, te revelamos qué distritos se verán afectados con la medida el sábado 18 de julio, por más de 10 horas:

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Sin agua en Ate

  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán H, A.H. Huaycán M, A.H. Huaycán P Ampliación, A.H. Huaycán S, A.H. Huaycán T.
  • Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Huaycán J.

En Comas

  • Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Año Nuevo sector Nueva Juventud. Cuadrante: Ps. Santa Rosa, Ps. San Pedro, Ps. Los Cipreses, Ps. Micaela Bastidas, Asoc. José C. Mariátegui, Ca. Luis Pardo, Ps. Los Eucaliptos, Ps. 1ro de Julio, Ps. Las Gardenias.

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Recomendaciones ante el corte de agua

Ante la suspensión temporal del servicio de agua potable, Sedapal también pone a la disposición de sus usuarios, el número del Aquafono (01) 317-8000 para mantenerse informados sobre cualquier cambio en el cronograma del corte de agua. No solo ello, también se brindan los siguientes consejos ante el corte del recurso hídrico:

  • Almacenamiento del agua en depósitos como baldes o bidones desinfectados y con tapas.
  • Priorizar el consumo: Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica.
  • Reciclaje de agua: Reutilizar el agua del lavado de ropa para la descarga de los sanitarios o la limpieza de pisos.

Sedapal pidió a los vecinos de los distritos de Lima que se verán afectados con el corte de agua por más de 10 horas el 18 de julio, tomar precauciones y contar con reservas en recipientes adecuados.

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