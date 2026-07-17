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Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este viernes 17 de julio

Consulta el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada del viernes 17 de julio para tomar decisiones financieras oportunas.

Precio del dólar y tipo de cambio hoy en Perú.
Precio del dólar y tipo de cambio hoy en Perú. (Generado con IA)

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/07/2026

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Dólar hoy en Perú. Conocer el precio de esa divisa y cómo cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este viernes 17 de julio, te permitirá aprovechar de forma segura las mejores oportunidades del mercado actual y cuidar tus finanzas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Miles de personas se mantienen a la expectativa sobre el acontecer político en Perú tras la entrega de credenciales a la presidenta de la República electa Keiko Fujimori y su posterior reunión con José María Balcázar; pero no solo ello, sino que también no dudan en mantenerse informados sobre cuál es el comportamiento del dólar.

¿El motivo? Pues bien, identificar a tiempo el valor actual de esa divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano te ayuda a anticipar movimientos en el tipo de cambio e identificar si la tendencia es al alza o a la baja para decidir cuándo realizar alguna transacción u operación financiera.

Así que para evitar afectaciones a tu bolsillo y economía, te revelamos cuál es el precio del dólar, según lo que señala el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el que se usa para las operaciones en la entidad para la compra y venta de la moneda extranjera en nuestro país. Así cotiza el tipo de cambio para este viernes 17 de julio.

Tipo de cambio
VIERNES 17 DE JULIO

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COMPRA

 

 

 

 

VENTA

  
    

S/ 3.389

       

S/ 3.396

    

Las cifras dadas a conocer líneas más arriba reflejan una leve variación al alza en comparación al día de ayer, jueves 16 de julio donde el precio de la compra era de S/3.381 y la venta a S/3.391. Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Tipo de cambio dólar paralelo: Así cotiza el 17 de julio

Si estás planeando comprar pasajes o reservar hospedajes en dólares para aprovechar los feriados por Fiestas Patrias, es fundamental anticiparse para evitar sorpresas desagradables o un impacto negativo en tu bolsillo. Por ello, también es ideal conocer cuál es el precio del dólar paralelo o también conocido como 'Ocoña' que se cotiza en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú.

Según el cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo cotiza de la siguiente manera en la mañana de este viernes 17 de julio:

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  • Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.410.

Cotización del dólar paralelo en Perú.
Cotización del dólar paralelo en Perú.

Así cerró el dólar ayer en Perú, según el BCRP

Por otro lado, el BCRP dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 16 de julio: en S/3,3980, (con una apertura de S/3,3865), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3935, con un máximo de S/3,4020 y un mínimo de S/3,3850. 

Si deseas comprar divisas este viernes 17 de julio, es ideal conocer primero cuál es el precio del dólar en Perú y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta, con la finalidad de evitar estafas y garantizar la seguridad de tus fondos.

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