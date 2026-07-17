Hombre se arrodilla para rezar en una iglesia y luego se lleva las donaciones de los feligreses

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una escena de locos se vivió en una iglesia donde un sujeto ingresó, se arrodilló frente al altar y fingió estar rezando para disimular. Apenas pudo, se acercó al compartimento de las ofrendas, lo palanqueó y huyó corriendo con toda la plata de las donaciones que los feligreses habían dejado con tanto esfuerzo.

Ladrón roba donaciones de iglesia

El hecho ocurrió el lunes 13 de julio en la iglesia parroquial Nossa Senhora do Carmo, ubicada en Carmo do Rio Claro, en el estado de Minas Gerais, Brasil.

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança tentando furtar a caixa de doações da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Rio Claro (MG). O suspeito fingiu rezar diante de uma imagem de São José antes de tentar abrir o compartimento de ofertas. Ele fugiu após ser... pic.twitter.com/fsZId9G0Ql — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) July 14, 2026

Las cámaras de seguridad del templo captaron toda la secuencia que posteriormente fue difundida por medios brasileños y rápidamente compartida en redes sociales.

En el video sale el tipo caminando al altar para arrodillarse ante el Niño Jesús, moviendo las manos para fingir que estaba rezando. Estuvo unos momentos en ese sitio, hasta que luego caminó hacia el cofre de madera donde se juntaba toda la plata que dejaban los fieles.

Según el registro de las cámaras, el sujeto habría utilizado la fuerza para abrir la caja y sacar el dinero que se encontraba en su interior. Después de conseguir las donaciones, abandonó rápidamente la iglesia.

Testigos intentaron detener al ladrón

Apenas se dieron cuenta del robo, unos cuantos que estaban por ahí intentaron seguir al sujeto para frenarlo. Sin embargo, el tipo fue más rápido y huyó antes de que lo agarren, mientras los testigos avisaban a las autoridades para iniciar las investigaciones.

Durante los operativos, los agentes notaron algo que les llamó la atención: el hombre usaba un dispositivo electrónico en su tobillo. Esa marca quedó registrada como parte de los datos clave que ayudarán a saber quién es.

La Policía Militar de Minas Gerais aprovechó los videos de las cámaras para buscar al sospechoso, mientras que la Policía Civil del estado se mantiene realizando las indagaciones necesarias para ponerle punto final a este tremendo lío.

Hasta el momento, el asalto se sigue investigando y las autoridades andan buscando al sujeto que entró a la iglesia a llevarse toda la plata recaudada por los fieles, mientras continúan las diligencias para esclarecer los detalles del caso.

El caso del hombre que se arrodilló para rezar en una iglesia de Brasil y luego se llevó las donaciones de los feligreses continúa generando atención tras la difusión de las imágenes de seguridad. Mientras la Policía mantiene la investigación, el sospechoso sigue sin ser ubicado.