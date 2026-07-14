Jorge Nieto se reunió con Keiko Fujimori: "Le he sugerido que considere rutas para la libertad de Pedro Castillo"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori, el excandidato presidencial Jorge Nieto indicó que le ha sugerido considerar mecanismos para que Pedro Castillo sea liberado. Ello, según indicó, con el objetivo de lograr una despolarización en el país.

Nieto y Keiko hablaron sobre la libertad de Pedro Castillo

La liberación del expresidente Pedro Castillo es un tema que está marcando la coyuntura política peruana a raíz del informe de un grupo de trabajo de la ONU que consideró necesaria su liberación.

Desde entonces dicha posibilidad ha sido consulta al presidente José María Balcázar, diversos expertos y en esta oportunidad luego de sostener un encuentro con la mandataria electa Keiko Fujimori, el líder del Partido del Buen Gobierno ha revelado que abordó la situación de Castillo Terrones.

En declaraciones a la prensa afirmó que le ha sugerido "la libertad del presidente Castillo" teniendo en cuenta el propósito de que "el país encuentre un espacio de descompresión y despolarización".

"Le he sugerido que considere rutas para que eso suceda dentro de un marco de un Estado de derecho y de la Constitución, que se busquen las rutas, que se vea el tema, que se plantee como parte de esta política general de despolarizació en el país", refirió.

Reafirma que partido que lidera no integrará el Gabinete Ministerial

En otro momento, el también exministro de Estado aseguró que el Partido del Buen Gobierno no integrará el Gabinete Ministerial de la administración de Keiko Fujimori. "Seremos oposición", puntualizó.

"Ante la posibilidad de tener miembros en el gabinete lo hemos señalado con toda claridad no es nuestra expectativa, no acordamos eso. Como parte del Gobierno seremos oposición y estableceremos un trato en favor de los intereses del Perú", mencionó.

En tanto, reafirmó que desde el partido político que lidera consideran que "el país necesita salir de una etapa larga de polarización" debido a que "no nos hace bien como país" por lo que subrayó que se necesita que el Perú esté "cohesionado para enfrentar los retos globales".

"Tenemos muchos retos por delante, se viene uno pronto parece que fuerte que es el de El Niño costero. Tenemos que tener cohesión, yo recuerdo que en un momento determinado de nuestra historia fuimos una sola fuerza para enfrentar ese fenómeno de modo que respecto a ese tema todos los peruanos tenemos que estar cohesionados", manfiestó.

Luego de sostener una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, el excandidato presidencial Jorge Nieto reveló que le ha sugerido que considere rutas para que se concrete la liberación del expresidente Pedro Castillo siempre y cuando este dentro de un marco de Estado de Derecho y de la Constitución con el objetivo de que el país encuentre un espacio de descomprensión y despolarización.