Javier Milei no estará en la final del Mundial: La cábala que no quiere romper

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Ante el próximo enfrentamiento deportivo por la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio, el presidente de Argentina, Javier Milei ha dicho en una entrevista que no asistirá al estadio en Estados Unidos para presenciar el partido que dará al siguiente campeón del mundo por un tema de cábala.

Presidente de Argentina no presenciará en vivo el partido de la final del Mundial 2026

En una entrevista reciente, el presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final de la Copa del Mundo, en la que la selección argentina se enfrentará a España en busca del título.

Como parte de su argumento, el mandatario explicó que su decisión no responde a cuestiones de agenda o protocolo, sino a una cábala personal que ha mantenido durante el torneo y que considera clave para la buena racha del equipo.

🗨️ "VOY A SEGUIR MIRANDO LOS PARTIDOS DESDE OLIVOS COMO EL PRIMER DÍA"@JMilei aseguró que no viajará a Estados Unidos para la final del Mundial y habló sobre cómo vive los encuentros del seleccionado argentino y que hacerlo desde el cine de la Quinta de Olivos, es su cábala... https://t.co/lGIa2djshC pic.twitter.com/aXl5Vn3VtM — El Observador 107.9 (@Observador1079) July 16, 2026

Según detalló, seguirá el encuentro desde la residencia presidencial de Olivos, tal como hizo con el partido inaugural de Argentina en el Mundial 2026. Milei aseguró que no quiere alterar ese ritual, ya que, a su juicio, le ha dado buenos resultados en los anteriores compromisos de la selección.

"Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos como desde el primer día (...) los miro en el cine de Olivos con mi hermana", afirmó Javier Milei.

La razón de su decisión está basada en una cábala. Según explicó, verá el último partido de Argentina de la misma manera en que siguió el primero del torneo mundialista en el que se presentó la selección que ganó el Mundial pasado, una fórmula que, asegura, le ha dado resultado en anteriores enfrentamientos.

Usa una casaca como parte de su cábala futbolera

El mandatario sudamericano también ha compartido con la cadena de radio otro ritual que ha repetido en los últimos partidos, ponerse una casaca de la petrolera YPF, "uso una campera de la petrolera", mencionó el presidente de Argentina, Javier Milei.

Con esta decisión de no viajar a la final del Mundial, Milei mantiene una tradición de sus dos antecesores en las dos últimas finales que disputó Argentina. En 2014, cuando perdieron con Alemania, Cristina Fernández no viajó a Brasil para ver a la selección. Alberto Fernández, su sucesor, tampoco estuvo presente en la final de Qatar 2022 contra Francia.

Finalmente, esta decisión forma parte de una cábala personal de Javier Milei para que la selección argentina pueda campeonar por segunda vez una Copa del Mundo.