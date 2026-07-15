Conductora de TV renuncia EN VIVO tras lanzar grave acusación contra su compañero

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Escándalo en plena transmisión en vivo. Una conductora de TV rompió en llanto frente a las cámaras y renunció tras acusar a su compañero de una serie de "humillaciones". La escena se volvió viral en las redes sociales y generó el debate.

Conductora rompe en llanto y renuncia en vivo

Una conductora de televisión y periodista sorprendió a sus televidentes al protagonizar una polémica escena. En el último sábado, 11 de julio, con una gran carga emocional, Marta Gómez Montero 'explotó' en vivo durante la transmisión de 'Malas Lenguas Noche' de Radio Televisión Española (TVE).

En la mesa se encontraban debatiendo junto a sus compañeros de conducción sobre las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas laborales y médicas. Cuando de pronto, Marta Gómez no pudo más e interrumpió la conversación con la voz entrecortada denunciando que estaba cansada de sentirse humillada por parte del presentador Jesús Cintora.

"No voy a contestar Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar, me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, he aguantado por mis hijos pero ya no aguanto más", precisó con tono enérgico y entre lágrimas.

Acusó a su compañero de conducción de "humillarla"

Tras la grave acusación que lanzó en plena transmisión, la periodista española no dudó en seguir con los cuestionamientos y animarse a citar a Gabriel García Márquez y no titubear al asegurar que "prefería comer mie**a" antes que seguir en el set.

Su compañero en la conducción, Cintora, quedó anonadado con las expresiones de Marta Gómez y solo atinó a decir: "¿Pero qué te pasa, Marta?", mientras ella recogía sus papeles, se levantaba de la mesa y se quitaba el micrófono de la ropa para ir a la salida.

Finalmente, tras unos segundos en silencio y con una expresión de sorpresa, el conductor expresó: "Ha decidido irse Marta Gómez Montero. Ella sabrá. Ella sabrá. (...) Solo le he hecho un gesto para que espere. A todos los compañeros se les pide que no corten a los demás, que no hablen por debajo y que respeten los turnos".

Video de periodista que renunció en vivo se volvió viral

Tras volverse viral el video en redes sociales, el presentador Jesús Cintora le pidió disculpas a su compañera de conducción y expresó: "En Malas Lenguas hay y habrá sitio siempre para todas las opiniones. Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera que participa muy a menudo en nuestro programa".

Ante esas declaraciones en X, la periodista reapareció dos días después de su polémica marcha del programa en vivo agradeciendo las disculpas de Jesús Cintora y de José Pablo López.

En Malas Lenguas hay y habrá sitio siempre para todas las opiniones. Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera que participa muy a menudo en nuestro programa. Después de hacerlo en privado, quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las... — Jesús Cintora (@JesusCintora) July 12, 2026

Es así como un hecho insólito quedó captada en televisión. La periodista y conductora de TV, Marta Gómez Montero, abandonó en plena transmisión el programa Malas Lenguas Noche, de Radio Televisión Española (RTVE), tras denunciar humillaciones y sorprendió al citar la novela El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez.